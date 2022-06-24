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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/8-yil-once-aday-ulke-statusu-alan-arnavutluk-22-yuzyilda-bir-ara-abye-aliniriz-diye-umuyoruz-1057884944.html
8 yıl önce 'aday ülke' statüsü alan Arnavutluk, 22. yüzyılda bir ara AB'ye alınmayı umuyor
8 yıl önce 'aday ülke' statüsü alan Arnavutluk, 22. yüzyılda bir ara AB'ye alınmayı umuyor
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 8 yıl önce Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü aldığını anımsatarak '22. yüzyılda bir ara AB'ye kabul edilmeyi... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:20+0300
2022-06-24T15:26+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
arnavutluk
edi rama
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde ülkesinin 8 yıl önce birliğe aday ülke statüsünü aldığını anımsattı.Süreci espriyle yorumlayan Rama, "Elbette, önümüzdeki yüzyılda üye olacağımız umuduyla Avrupa yolunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Rama, ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeler sırasında birkaç açıklama yapmak istediğini, fakat bunun mümkün olmadığını belirterek, "Michel, her birimizin üçer dakikası olduğunu söyledi, ben de 'Sözlerinizi yerine getirirseniz 30 saniye de yeter' dedim" diye konuştu.'Bizi ayrı odadaki misafir gibi görüyorlar'Rama, "Bizi Avrupalı olarak değil, ayrı odadaki misafir gibi görüyorlar" değerlendirmesini yaptı.Diğer yandan Arnavutluk Başbakanı, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu gibi küresel bir çatışmaya pekala tırmanabilecek hadiselerin bile AB üyesi ülkeleri genişleme konusunda ortak bir zemin bulmaya ikna etmeye yetmemesini 'rahatsız edici' bulduğunu da sözlerine ekledi.Dün AB-Batı Balkanlar zirvesinin oturum aralarında basın mensuplarına konuşan Rama, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda 'yanılsama yaşamaması' gerektiğini belirtmiş, "Sayıyı yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Makedonya 17 yıldır aday. Arnavutluk da 8. O halde Ukrayna'ya hoşgeldiniz diyelim" açıklamasını yapmıştı.Daha önce Brüksel, Arnavutluk'un AB'ye adaylığına dönük müzakereleri askıya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ab-ulkelerinin-liderleri-ukrayna-ve-moldovaya-aday-ulke-statusu-verilmesini-kararlastirdi-1057847141.html
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avrupa birliği, ukrayna, arnavutluk, edi rama

8 yıl önce 'aday ülke' statüsü alan Arnavutluk, 22. yüzyılda bir ara AB'ye alınmayı umuyor

15:20 24.06.2022 (güncellendi: 15:26 24.06.2022)
© AFP 2022 / Kenzo TribouillardEdi Rama
Edi Rama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 8 yıl önce Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü aldığını anımsatarak '22. yüzyılda bir ara AB'ye kabul edilmeyi umduklarını' ifade etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde ülkesinin 8 yıl önce birliğe aday ülke statüsünü aldığını anımsattı.
Süreci espriyle yorumlayan Rama, "Elbette, önümüzdeki yüzyılda üye olacağımız umuduyla Avrupa yolunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rama, ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeler sırasında birkaç açıklama yapmak istediğini, fakat bunun mümkün olmadığını belirterek, "Michel, her birimizin üçer dakikası olduğunu söyledi, ben de 'Sözlerinizi yerine getirirseniz 30 saniye de yeter' dedim" diye konuştu.

'Bizi ayrı odadaki misafir gibi görüyorlar'

Rama, "Bizi Avrupalı olarak değil, ayrı odadaki misafir gibi görüyorlar" değerlendirmesini yaptı.
Diğer yandan Arnavutluk Başbakanı, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu gibi küresel bir çatışmaya pekala tırmanabilecek hadiselerin bile AB üyesi ülkeleri genişleme konusunda ortak bir zemin bulmaya ikna etmeye yetmemesini 'rahatsız edici' bulduğunu da sözlerine ekledi.
Dün AB-Batı Balkanlar zirvesinin oturum aralarında basın mensuplarına konuşan Rama, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda 'yanılsama yaşamaması' gerektiğini belirtmiş, "Sayıyı yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Makedonya 17 yıldır aday. Arnavutluk da 8. O halde Ukrayna'ya hoşgeldiniz diyelim" açıklamasını yapmıştı.
Daha önce Brüksel, Arnavutluk'un AB'ye adaylığına dönük müzakereleri askıya almıştı.
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı
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