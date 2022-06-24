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Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
Antalya’da teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber oldu. Korku dolu... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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Antalya’nın, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelin plajında anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne paraşüte binerek havalandı. Bu sırada paraşütün bağlı olduğu teknenin motoru arıza yaptı. Rüzgarın da etkisi ile tekne, paraşütün çekmesi ile kıyıya kadar sürüklendi. Bu sırada devreye sahilde bekleyen çalışanlar ve turistler girdi. Vatandaşlar anne ve 2 kızını kurtarabilmek için paraşütün ipini sıkı sıkıya tuttu. Çekilen paraşüt bir süre sonra şezlongların arasına indi. Anne ve 2 çocuk olayı yara almadan atlattı. 'O anda panik havası oldu'Yaşananları anlatan Koray Karcı, “Dün paraşüt havada askıda kaldı. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Biz de profesyonel bir şekilde 10 dakika içerisinde misafirimizi indirdik. Oteline bıraktık. O anda panik havası oldu. Asılarak otelin iç bölgesine anne ve kızı indirdik. Daha sonra müşteriler alkışladı. Bize teşekkür ettiler. Ani rüzgarın sertleşmesi ile oldu” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html
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türkiye, antalya, belek, paraşüt, deniz, motor, arıza

Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı

14:35 24.06.2022 (güncellendi: 14:39 24.06.2022)
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - MEHMET DEMİRCİDeniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - MEHMET DEMİRCİ
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Antalya’da teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber oldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirildi.
Antalya’nın, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelin plajında anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne paraşüte binerek havalandı. Bu sırada paraşütün bağlı olduğu teknenin motoru arıza yaptı. Rüzgarın da etkisi ile tekne, paraşütün çekmesi ile kıyıya kadar sürüklendi. Bu sırada devreye sahilde bekleyen çalışanlar ve turistler girdi.
Vatandaşlar anne ve 2 kızını kurtarabilmek için paraşütün ipini sıkı sıkıya tuttu. Çekilen paraşüt bir süre sonra şezlongların arasına indi. Anne ve 2 çocuk olayı yara almadan atlattı.

'O anda panik havası oldu'

Yaşananları anlatan Koray Karcı, “Dün paraşüt havada askıda kaldı. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Biz de profesyonel bir şekilde 10 dakika içerisinde misafirimizi indirdik. Oteline bıraktık. O anda panik havası oldu. Asılarak otelin iç bölgesine anne ve kızı indirdik. Daha sonra müşteriler alkışladı. Bize teşekkür ettiler. Ani rüzgarın sertleşmesi ile oldu” diye konuştu.
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