https://tr.sputniknews.com/20220624/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-direkt-fayda-saglayacak-oyunculari-kadromuza-katmak-istiyoruz-1057871535.html
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:44+0300
2022-06-24T11:44+0300
2022-06-24T11:50+0300
okan buruk
galatasaray
spor
teknik direktör
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenleniyor.Okan Buruk’un açıklamalarından satır başları:
https://tr.sputniknews.com/20220623/galatasaray-okan-buruk-ile-resmi-sozlesme-imzaladi-1057809780.html
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okan buruk, galatasaray, teknik direktör
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz
11:44 24.06.2022 (güncellendi: 11:50 24.06.2022) Abone ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenleniyor.
Okan Buruk’un açıklamalarından satır başları:
"Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk.
Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.”