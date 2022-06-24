Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz

© AA Okan Buruk © AA

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" dedi.