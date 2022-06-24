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https://tr.sputniknews.com/20220624/italyada-hayatini-kaybeden-eczacibasi-calisanlarinin-cenazeleri-yola-cikti-1057858492.html
İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri yola çıktı
İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri yola çıktı
İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Milano'dan İstanbul'a... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:51+0300
2022-06-24T00:51+0300
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İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinde son safhaya girildi.Kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde İtalyan adli makamlarının talebiyle kimlik tespiti için DNA testinden geçirilen ve otopsi yapılan cenazelerin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye nakline yeşil ışık yakıldı.Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu süreci yakından takip etti. Bu çerçevede, Türk vatandaşlarının cenazeleri, bugün Modena'daki morgdan alınarak Milano Malpensa Havaalanı'na getirildi.Buradaki yasal işlemlerin ardından cenazeler, THY'nin Milano Malpensa - İstanbul seferini yapacak uçağa konuldu.TK1876 numaralı seferini yapan uçak, yaklaşık 1.5 saatlik rötarla yerel saatle 21.10'da Milano Malpensa Havaalanı'ndan havalandı. Uçağın gece saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, cenazelerin yarın Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası öğle namazını takiben toprağa verileceği duyurulmuştu.Olayİtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.Kazaya yönelik İtalyan adli makamlarının soruşturması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/bulent-eczacibasindan-italyadaki-helikopter-kazasina-iliskin-aciklama-acimiz-cok-buyuk-1057280084.html
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italya, türkiye, helikopter, helikopter kazası, eczacıbaşı grup, eczacıbaşı holding

İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri yola çıktı

00:51 24.06.2022
© AAİtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Milano'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.
İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Milano'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Milano'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.
İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinde son safhaya girildi.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde İtalyan adli makamlarının talebiyle kimlik tespiti için DNA testinden geçirilen ve otopsi yapılan cenazelerin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye nakline yeşil ışık yakıldı.
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu süreci yakından takip etti. Bu çerçevede, Türk vatandaşlarının cenazeleri, bugün Modena'daki morgdan alınarak Milano Malpensa Havaalanı'na getirildi.
Buradaki yasal işlemlerin ardından cenazeler, THY'nin Milano Malpensa - İstanbul seferini yapacak uçağa konuldu.
TK1876 numaralı seferini yapan uçak, yaklaşık 1.5 saatlik rötarla yerel saatle 21.10'da Milano Malpensa Havaalanı'ndan havalandı. Uçağın gece saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, cenazelerin yarın Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası öğle namazını takiben toprağa verileceği duyurulmuştu.

Olay

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.
Kazaya yönelik İtalyan adli makamlarının soruşturması devam ediyor.
İtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
TÜRKİYE
Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama: Acımız çok büyük
11 Haziran , 17:38
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