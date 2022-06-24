Kırmızı listede yer alıyor: Van'da bitkin halde bulunan Arap tavşanları özel bakıma alındı

© DHADünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van'da görüldü.
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© DHA
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van'da görüldü.
© DHAKanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi.
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© DHA
Kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi.
© DHAAnneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.
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© DHA
Anneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.
© DHAMerkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Arap tavşanının toplumun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anıldığını söyledi. Kemirgen sınıfında yer alan bu türün özellikle gece ortaya çıktığını ve gündüzleri ise sakin şekilde otların içinde yaşam alanlarında durduklarını söyledi.
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© DHA
Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Arap tavşanının toplumun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anıldığını söyledi. Kemirgen sınıfında yer alan bu türün özellikle gece ortaya çıktığını ve gündüzleri ise sakin şekilde otların içinde yaşam alanlarında durduklarını söyledi.
© DHAProf. Dr. Aslan, "Anneleri olmayan ve kargaların saldırdığı bu hayvanlar, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne oradan da ekipler tarafından bize getirdi. Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Bunları özel bakıma aldık. Şu an durumları iyi ve bir hafta sonra da yaşam alanlarına salacağız" dedi. Arap tavşanının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer aldığını da hatırlatan Aslan, "Bu tür bölgemizde de yaşamaktadır. Daha önce bu tür hayvanları görüntülemek için fotoğraf makinelerine ihtiyaç vardı. Fakat şimdi herkesin elinde görüntüleme aygıtı var. Bu farklılıkları insanlar görüntüleyip paylaşıyor. Son zamanlarda merkezimize çok fazla hayvan gelmeye başladı. Bizlerde burada tüm imkânlarımızı seferber ederek bunları besliyoruz. Bizde bir haftadır yavru 5 Arap tavşanını misafir ediyoruz. Bir hafta daha misafir edip doğaya salacağız" diye konuştu.
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© DHA
Prof. Dr. Aslan, "Anneleri olmayan ve kargaların saldırdığı bu hayvanlar, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne oradan da ekipler tarafından bize getirdi. Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Bunları özel bakıma aldık. Şu an durumları iyi ve bir hafta sonra da yaşam alanlarına salacağız" dedi. Arap tavşanının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer aldığını da hatırlatan Aslan, "Bu tür bölgemizde de yaşamaktadır. Daha önce bu tür hayvanları görüntülemek için fotoğraf makinelerine ihtiyaç vardı. Fakat şimdi herkesin elinde görüntüleme aygıtı var. Bu farklılıkları insanlar görüntüleyip paylaşıyor. Son zamanlarda merkezimize çok fazla hayvan gelmeye başladı. Bizlerde burada tüm imkânlarımızı seferber ederek bunları besliyoruz. Bizde bir haftadır yavru 5 Arap tavşanını misafir ediyoruz. Bir hafta daha misafir edip doğaya salacağız" diye konuştu.