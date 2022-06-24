https://tr.sputniknews.com/20220624/mahmut-ustaosmanoglu-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1057880295.html

Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T14:05+0300

2022-06-24T14:05+0300

2022-06-24T14:22+0300

türkiye

türkiye

mahmut ustaosmanoğlu

istanbul

ismailağa vakfı

recep tayyip erdoğan

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İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.Yollar trafiğe kapatıldıCenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.Cenaze törenine katılmak için Tuzla'dan geldiğini söyleyen İbrahim Balkan isimli vatandaş, "Kendisi büyük İslam alimidir. Ömrü boyunca İslamiyet'e hizmet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Biz ondan ondan adalet, hak, hukuk gördük. Onun kusurunu görmedik. Burada ahlak, edep, öğrendik. İnsanlığımızı öğrendik. 30 yıldır talebesiyim" dedi.Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı.1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı.Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaatinden-ustaosmanoglunun-cenazesiyle-ilgili-aciklama-kadinlar-cenazeye-gelmesin-1057825149.html

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türkiye, mahmut ustaosmanoğlu, istanbul, ismailağa vakfı, recep tayyip erdoğan