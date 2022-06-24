https://tr.sputniknews.com/20220624/muglada-tarim-arazisi-ve-otluk-alanda-cikan-yanginlar-sonduruldu--1057908568.html

Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T23:21+0300

2022-06-24T23:21+0300

2022-06-24T23:21+0300

türkiye

muğla

milas

yangın

itfaiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Milas Kazıklı Mahallesi'nde zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Milas Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü.Ortaca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi 1403 Sokak'ta Muslular Çiftliğinde otluk alanda çıkan yangın da Ortaca itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-marmaristeki-yanginda-4-bin-500-hektarlik-alanin-zarar-gordu-1057905902.html

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muğla, milas, yangın, itfaiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)