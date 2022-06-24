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Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-24T23:21+0300
türkiye
muğla
milas
yangın
itfaiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Milas Kazıklı Mahallesi'nde zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Milas Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü.Ortaca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi 1403 Sokak'ta Muslular Çiftliğinde otluk alanda çıkan yangın da Ortaca itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-marmaristeki-yanginda-4-bin-500-hektarlik-alanin-zarar-gordu-1057905902.html
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muğla, milas, yangın, itfaiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

23:21 24.06.2022
© AAMuğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Milas Kazıklı Mahallesi'nde zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Milas Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü.
Ortaca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi 1403 Sokak'ta Muslular Çiftliğinde otluk alanda çıkan yangın da Ortaca itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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