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Siirt’te köy korucuları arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Siirt’te köy korucuları arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Siirt’in Pervari ilçesinde, görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T23:37+0300
2022-06-24T23:37+0300
türkiye
siirt
pervari
köy
çatışma
silahlı çatışma
korucu
kavga
yaralı
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Siirt Pervari'nin Düğüncüler Köyü'nde iddiaya göre, köy korucuları arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine bir güvenlik köy korucusu 5 görev arkadaşını uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/izmirde-silahli-kavga-1-olu-1-yarali--1057801075.html
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siirt, pervari, köy, çatışma, silahlı çatışma, korucu, kavga, yaralı

Siirt’te köy korucuları arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

23:37 24.06.2022
© İHASiirt’in Pervari ilçesinde, görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Siirt’in Pervari ilçesinde, görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA
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Siirt’in Pervari ilçesinde, görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Siirt Pervari'nin Düğüncüler Köyü'nde iddiaya göre, köy korucuları arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.
Olayın büyümesi üzerine bir güvenlik köy korucusu 5 görev arkadaşını uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.
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