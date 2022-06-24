https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-calismalarimizi-ayni-kararlilikla-surdurecegiz-1057857136.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmek için aynı kararlılıkla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T00:13+0300

2022-06-24T00:13+0300

2022-06-24T00:46+0300

türkiye

marmaris

orman

orman yangını

yangın

vahit kirişci

açıklama

süleyman soylu

muğla

afad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057857257_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff9c3dc1326eeba95cbd5c359f7afe6f.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.Bakan Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmek için aynı kararlılıkla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir" dedi.Kirişci, yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerde böyle bir dayanışmayı sergiliyor olmanın anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.Yangının kısa sürede söndürülmesi için çalıştıklarını belirten Kirişci, "Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz bu yaşamız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesidir. İnşallah bunu yarın rüzgar eğer bu kadar şiddetli olacak bilgisini almamış olsaydık daha fazla ümitvar olacaktık. Ama ümitsiz değiliz, yarın da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.Tüm personele ve basın mensuplarına da teşekkür eden Kirişci, herkesin çalışmalara emek verdiğini, katkı sunduğunu ifade etti.Bakan Kirişci, "Bu arada kendileri burada yok ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ve dolayısıyla hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bilgilendirme sırasında eksiklikleri sorumlu müdürlere sorup, giderilmesi konusunda talimat verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-koca-marmariste-meydana-gelen-orman-yanginindan-29-kisi-etkilendi-1057854930.html

türkiye

marmaris

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marmaris, orman, orman yangını, yangın, vahit kirişci, açıklama, süleyman soylu, muğla, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)