https://tr.sputniknews.com/20220624/turkiyenin-tek-yangin-tespit-kopegi-marmaristeki-yanginin-baslangic-noktasini-kadro-belirledi-1057886813.html
Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği: Marmaris'teki yangının başlangıç noktasını 'Kadro' belirledi
Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği: Marmaris'teki yangının başlangıç noktasını 'Kadro' belirledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 3 bin hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangının başlangıç noktasını, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:59+0300
2022-06-24T15:59+0300
2022-06-24T16:03+0300
köpek
yaşam
orman yangını
marmaris
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının şüphelisi 34 yaşındaki Sacit Ayhan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Sacit Ayhan'ın yakalanmasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek de kullanıldı.Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro', Kundaklama şüphesi olan orman yangınında hassas burnuyla tarama yaptı. 'Kadro', yanıcı maddenin döküldüğü noktayı belirledi. Yangın tespit köpeği 'Kadro'nun tepki verdiği noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan jandarma, şüphelinin kimliğini tespit etti.Mazot, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', ile yangınların kundaklama sonucu çıkıp, çıkmadığı belirleniyor. Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro', kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili nokta atışı yapıyor. 'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olarak biliniyor.Özel aparatlar kullanılarak eğitimi güncel tutulan 'Kadro', bir şırınga ucu ile damlatılan benzinli noktayı saniyeler içinde tespit edip bölgeye oturuyor. Jandarma personeli ise belirlenen noktadan örnek alarak, yanıcı maddenin içeriği hakkında bilgi ediniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-alevlerle-mucadelede-ucuncu-gun--siddetli-ruzgar-endisesi-1057866016.html
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köpek, orman yangını, marmaris
Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği: Marmaris'teki yangının başlangıç noktasını 'Kadro' belirledi
15:59 24.06.2022 (güncellendi: 16:03 24.06.2022) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 3 bin hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangının başlangıç noktasını, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki benzin ve tiner kokularına duyarlı 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek belirledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının şüphelisi 34 yaşındaki Sacit Ayhan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Sacit Ayhan'ın yakalanmasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek de kullanıldı.
Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro', Kundaklama şüphesi olan orman yangınında hassas burnuyla tarama yaptı. 'Kadro', yanıcı maddenin döküldüğü noktayı belirledi. Yangın tespit köpeği 'Kadro'nun tepki verdiği noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan jandarma, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Mazot, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', ile yangınların kundaklama sonucu çıkıp, çıkmadığı belirleniyor. Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro', kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili nokta atışı yapıyor.
'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olarak biliniyor.
Özel aparatlar kullanılarak eğitimi güncel tutulan 'Kadro', bir şırınga ucu ile damlatılan benzinli noktayı saniyeler içinde tespit edip bölgeye oturuyor. Jandarma personeli ise belirlenen noktadan örnek alarak, yanıcı maddenin içeriği hakkında bilgi ediniyor.