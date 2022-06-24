https://tr.sputniknews.com/20220624/zaharova-abnin-agresif--genislemesi-avrupada-yeni-krizlere-yol-acabilir-1057902802.html

Zaharova: AB’nin agresif genişlemesi Avrupa'da yeni krizlere yol açabilir

Zaharova: AB’nin agresif genişlemesi Avrupa'da yeni krizlere yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü vermesi kararı da dahil olmak üzere ‘dizginsiz... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T21:12+0300

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mariya zaharova

ukrayna

moldova

ab

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 23-24 Haziran'da gerçekleştirilen AB Zirvesinde kabul edilen kararları değerlendirdi.Zaharova, “Avrupa Birliği'nin bu agresif yaklaşımının Avrupa'da daha derin bölünme çizgileri ve krizleri ortaya çıkarma potansiyelini taşıdığı açıktır. Brüksel'in bu politikasının Ukrayna ve AB ülkeleri vatandaşlarının gerçek ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/ab-ulkelerinin-liderleri-ukrayna-ve-moldovaya-aday-ulke-statusu-verilmesini-kararlastirdi-1057847141.html

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rusya, mariya zaharova, ukrayna, moldova, ab