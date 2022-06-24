https://tr.sputniknews.com/20220624/zaharova-abnin-agresif--genislemesi-avrupada-yeni-krizlere-yol-acabilir-1057902802.html
Zaharova: AB’nin agresif genişlemesi Avrupa'da yeni krizlere yol açabilir
Zaharova: AB’nin agresif genişlemesi Avrupa'da yeni krizlere yol açabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü vermesi kararı da dahil olmak üzere ‘dizginsiz... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 23-24 Haziran'da gerçekleştirilen AB Zirvesinde kabul edilen kararları değerlendirdi.Zaharova, “Avrupa Birliği'nin bu agresif yaklaşımının Avrupa'da daha derin bölünme çizgileri ve krizleri ortaya çıkarma potansiyelini taşıdığı açıktır. Brüksel'in bu politikasının Ukrayna ve AB ülkeleri vatandaşlarının gerçek ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ab-ulkelerinin-liderleri-ukrayna-ve-moldovaya-aday-ulke-statusu-verilmesini-kararlastirdi-1057847141.html
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rusya, mariya zaharova, ukrayna, moldova, ab
Zaharova: AB’nin agresif genişlemesi Avrupa'da yeni krizlere yol açabilir
21:12 24.06.2022 (güncellendi: 21:13 24.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü vermesi kararı da dahil olmak üzere ‘dizginsiz genişleme’ konusundaki agresif yaklaşımının Avrupa'da daha derin bölünme ve krizleri ortaya çıkarma potansiyeli taşıdığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 23-24 Haziran'da gerçekleştirilen AB Zirvesinde kabul edilen kararları değerlendirdi.
Zaharova, “Avrupa Birliği'nin bu agresif yaklaşımının Avrupa'da daha derin bölünme çizgileri ve krizleri ortaya çıkarma potansiyelini taşıdığı açıktır. Brüksel'in bu politikasının Ukrayna ve AB ülkeleri vatandaşlarının gerçek ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.