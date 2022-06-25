https://tr.sputniknews.com/20220625/asansor-bosluguna-dusup-agir-yaralanan-kurye-hastanede-hayatini-kaybetti-1057915690.html

Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T05:22+0300

2022-06-25T05:22+0300

2022-06-25T05:22+0300

türkiye

kurye

asansör

ölüm

kaza

kocaeli

izmit

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Olay, Kocaeli İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Cavit Güdücü, sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3. kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-kuryenin-sele-kapilma-ani-goruntulendi-1057291437.html

türkiye

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kurye, asansör, ölüm, kaza, kocaeli, izmit