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Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T05:22+0300
2022-06-25T05:22+0300
türkiye
kurye
asansör
ölüm
kaza
kocaeli
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Olay, Kocaeli İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Cavit Güdücü, sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3. kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-kuryenin-sele-kapilma-ani-goruntulendi-1057291437.html
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kurye, asansör, ölüm, kaza, kocaeli, izmit

Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti

05:22 25.06.2022
© İHAKocaeli’nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Cavit Güdücü, sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı.
Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3. kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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