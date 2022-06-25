https://tr.sputniknews.com/20220625/batmanda-iki-ayri-otobuste-biri-cocuk-iki-kisi-fenalasti-soforler-yolculari-hastaneye-yetistirdi-1057925949.html
Batman'da iki ayrı otobüste biri çocuk iki kişi fenalaştı: Şoförler yolcuları hastaneye yetiştirdi
Batman'da iki ayrı otobüste biri çocuk iki kişi fenalaştı: Şoförler yolcuları hastaneye yetiştirdi
Batman Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförler iki ayrı olayda fenalaşan ve boğulma tehlikesi olan yolcuları hastanelere ulaştırdı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T13:38+0300
2022-06-25T13:38+0300
2022-06-25T13:38+0300
yaşam
batman
otobüs
hastane
çocuk
boğulma
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Batman Belediyesi yolcu otobüslerinde meydana gelen iki farklı olayın anları otobüslerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şirin Demir adlı belediye otobüs şoförü yönetiminde bulunan otobüs kendi güzergahında seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsün dörtlülerini yakan şoför Demir, kadın yolucuyu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. İkinci olay ise Yavuz Toparlı yönetimindeki otobüs saat 15.49 sularında kendi güzergahında seyir halindeyken, annesinin yanında bulunan çocuğunun birden nefes alamadığını fark edildi. Annesinin çığlığı üzerine yakında bulunan özel bir hastaneye doğru yol alan otobüs şoförü Toparlı, yolun dar olmasına ve yol üzerinde bulunan dubalara aldırış etmeden çocuğu özel hastanenin acil servisine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220625/asansor-bosluguna-dusup-agir-yaralanan-kurye-hastanede-hayatini-kaybetti-1057915690.html
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batman, otobüs, hastane, çocuk, boğulma
Batman'da iki ayrı otobüste biri çocuk iki kişi fenalaştı: Şoförler yolcuları hastaneye yetiştirdi
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Batman Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförler iki ayrı olayda fenalaşan ve boğulma tehlikesi olan yolcuları hastanelere ulaştırdı.
Batman Belediyesi yolcu otobüslerinde meydana gelen iki farklı olayın anları otobüslerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şirin Demir adlı belediye otobüs şoförü yönetiminde bulunan otobüs kendi güzergahında seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsün dörtlülerini yakan şoför Demir, kadın yolucuyu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.
İkinci olay ise Yavuz Toparlı yönetimindeki otobüs saat 15.49 sularında kendi güzergahında seyir halindeyken, annesinin yanında bulunan çocuğunun birden nefes alamadığını fark edildi. Annesinin çığlığı üzerine yakında bulunan özel bir hastaneye doğru yol alan otobüs şoförü Toparlı, yolun dar olmasına ve yol üzerinde bulunan dubalara aldırış etmeden çocuğu özel hastanenin acil servisine götürdü.