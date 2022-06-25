https://tr.sputniknews.com/20220625/batmanda-iki-ayri-otobuste-biri-cocuk-iki-kisi-fenalasti-soforler-yolculari-hastaneye-yetistirdi-1057925949.html

Batman'da iki ayrı otobüste biri çocuk iki kişi fenalaştı: Şoförler yolcuları hastaneye yetiştirdi

Batman'da iki ayrı otobüste biri çocuk iki kişi fenalaştı: Şoförler yolcuları hastaneye yetiştirdi

Batman Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförler iki ayrı olayda fenalaşan ve boğulma tehlikesi olan yolcuları hastanelere ulaştırdı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T13:38+0300

2022-06-25T13:38+0300

2022-06-25T13:38+0300

yaşam

batman

otobüs

hastane

çocuk

boğulma

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Batman Belediyesi yolcu otobüslerinde meydana gelen iki farklı olayın anları otobüslerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şirin Demir adlı belediye otobüs şoförü yönetiminde bulunan otobüs kendi güzergahında seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsün dörtlülerini yakan şoför Demir, kadın yolucuyu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. İkinci olay ise Yavuz Toparlı yönetimindeki otobüs saat 15.49 sularında kendi güzergahında seyir halindeyken, annesinin yanında bulunan çocuğunun birden nefes alamadığını fark edildi. Annesinin çığlığı üzerine yakında bulunan özel bir hastaneye doğru yol alan otobüs şoförü Toparlı, yolun dar olmasına ve yol üzerinde bulunan dubalara aldırış etmeden çocuğu özel hastanenin acil servisine götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220625/asansor-bosluguna-dusup-agir-yaralanan-kurye-hastanede-hayatini-kaybetti-1057915690.html

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batman, otobüs, hastane, çocuk, boğulma