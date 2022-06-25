https://tr.sputniknews.com/20220625/gri-pasaportla-almanyaya-insan-kacakciligi-davasinda-ersin-kilit-tutuklandi-1057917436.html

'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davasında Ersin Kilit tutuklandı

'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davasında Ersin Kilit tutuklandı

Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili dava kapsamında, pasaportların çıkarılmasını sağlayan ve sahte davetiyeleri... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T09:47+0300

2022-06-25T09:47+0300

2022-06-25T09:50+0300

türkiye

pasaport

almanya

insan kaçakçılığı

tutuklama

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Türkiye'de 29 belediyenin adının karıştığı olayda kilit rol oynayan Ersin Kilit, Malatya'da ‘insan kaçakçılığından’ tutuklandı. Kilit, 5 Kasım 2021'de Hannover mahkemesindeki ifadesinde, "Asıl suçlular Süleyman Soylu'ya bağlı birimler ve AKP'li belediyeler" demişti.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, gri pasaportla insan kaçakçılığının yapıldığı ilk yer olan Malatya'ya neden ve nasıl gittiği bilinmeyen Kilit, Almanya'da 5 Kasım 2021 günü yapılan duruşmada, "Bana o yazıyı AKP’li Korgan Belediyesi hazır verdi. ‘Delegasyon’ dediler. İnandım, sadece imzaladım" demiş ve 90 gün bir kamu kuruluşunda çalışma ya da 900 Euro para cezasına çarptırılmıştı.AK Parti'yi suçlamıştıKilit'in avukatı Mahmut Erdem ise, "Bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı. Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi" savunmasını yapmıştı."Müvekkilim Alman, bırakın"Alman vatandaşı olduğu belirtilen Kilit'in tutuklanmasının ardından da avukatı bir açıklama yaptı. Erdem, şunları söyledi:"Müvekkilim Alman vatandaşıdır. Türk yargısı onu, gri-hizmet pasaportu ile adam kaçırmakla suçluyor. Oradaki hükümet, suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı.Türkiye'de 29 belediye bu olaya karışmıştı ve 2018 ile 2021 yılları arasında her gün bir otobüs dolusu insan gönderiliyordu. Bunu sadece benim müvekkilim yapmış olamaz.Adil bir yargılama olacağını sanmıyorum. Alman vatandaşı olan müvekkilimin serbest bırakılması için girişimleri başlattık."

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pasaport, almanya, insan kaçakçılığı, tutuklama