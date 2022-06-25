Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220625/gri-pasaportla-almanyaya-insan-kacakciligi-davasinda-ersin-kilit-tutuklandi-1057917436.html
'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davasında Ersin Kilit tutuklandı
'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davasında Ersin Kilit tutuklandı
Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili dava kapsamında, pasaportların çıkarılmasını sağlayan ve sahte davetiyeleri... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T09:47+0300
2022-06-25T09:50+0300
türkiye
pasaport
almanya
insan kaçakçılığı
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104229/81/1042298123_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2fde3499f15136fbad96ac4ea7e1bc15.jpg
Türkiye'de 29 belediyenin adının karıştığı olayda kilit rol oynayan Ersin Kilit, Malatya'da ‘insan kaçakçılığından’ tutuklandı. Kilit, 5 Kasım 2021'de Hannover mahkemesindeki ifadesinde, "Asıl suçlular Süleyman Soylu'ya bağlı birimler ve AKP'li belediyeler" demişti.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, gri pasaportla insan kaçakçılığının yapıldığı ilk yer olan Malatya'ya neden ve nasıl gittiği bilinmeyen Kilit, Almanya'da 5 Kasım 2021 günü yapılan duruşmada, "Bana o yazıyı AKP’li Korgan Belediyesi hazır verdi. ‘Delegasyon’ dediler. İnandım, sadece imzaladım" demiş ve 90 gün bir kamu kuruluşunda çalışma ya da 900 Euro para cezasına çarptırılmıştı.AK Parti'yi suçlamıştıKilit'in avukatı Mahmut Erdem ise, "Bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı. Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi" savunmasını yapmıştı."Müvekkilim Alman, bırakın"Alman vatandaşı olduğu belirtilen Kilit'in tutuklanmasının ardından da avukatı bir açıklama yaptı. Erdem, şunları söyledi:"Müvekkilim Alman vatandaşıdır. Türk yargısı onu, gri-hizmet pasaportu ile adam kaçırmakla suçluyor. Oradaki hükümet, suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı.Türkiye'de 29 belediye bu olaya karışmıştı ve 2018 ile 2021 yılları arasında her gün bir otobüs dolusu insan gönderiliyordu. Bunu sadece benim müvekkilim yapmış olamaz.Adil bir yargılama olacağını sanmıyorum. Alman vatandaşı olan müvekkilimin serbest bırakılması için girişimleri başlattık."
türkiye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104229/81/1042298123_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a29cff5c6cd5cb5ef07dd39e1d2a4fd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pasaport, almanya, insan kaçakçılığı, tutuklama

'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davasında Ersin Kilit tutuklandı

09:47 25.06.2022 (güncellendi: 09:50 25.06.2022)
© AApasaport
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili dava kapsamında, pasaportların çıkarılmasını sağlayan ve sahte davetiyeleri yollayan Ersin Kilit, Malatya'da tutuklandı.
Türkiye'de 29 belediyenin adının karıştığı olayda kilit rol oynayan Ersin Kilit, Malatya'da ‘insan kaçakçılığından’ tutuklandı. Kilit, 5 Kasım 2021'de Hannover mahkemesindeki ifadesinde, "Asıl suçlular Süleyman Soylu'ya bağlı birimler ve AKP'li belediyeler" demişti.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, gri pasaportla insan kaçakçılığının yapıldığı ilk yer olan Malatya'ya neden ve nasıl gittiği bilinmeyen Kilit, Almanya'da 5 Kasım 2021 günü yapılan duruşmada, "Bana o yazıyı AKP’li Korgan Belediyesi hazır verdi. ‘Delegasyon’ dediler. İnandım, sadece imzaladım" demiş ve 90 gün bir kamu kuruluşunda çalışma ya da 900 Euro para cezasına çarptırılmıştı.

AK Parti'yi suçlamıştı

Kilit'in avukatı Mahmut Erdem ise, "Bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı. Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi" savunmasını yapmıştı.

"Müvekkilim Alman, bırakın"

Alman vatandaşı olduğu belirtilen Kilit'in tutuklanmasının ardından da avukatı bir açıklama yaptı. Erdem, şunları söyledi:
"Müvekkilim Alman vatandaşıdır. Türk yargısı onu, gri-hizmet pasaportu ile adam kaçırmakla suçluyor. Oradaki hükümet, suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı.
Türkiye'de 29 belediye bu olaya karışmıştı ve 2018 ile 2021 yılları arasında her gün bir otobüs dolusu insan gönderiliyordu. Bunu sadece benim müvekkilim yapmış olamaz.
Adil bir yargılama olacağını sanmıyorum. Alman vatandaşı olan müvekkilimin serbest bırakılması için girişimleri başlattık."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала