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https://tr.sputniknews.com/20220625/onur-yuruyusu-oncesi-istanbul-valiliginden-karar-bazi-metro-seferleri-yapilmayacak-1057925136.html
Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği'nden karar: Bazı metro seferleri yapılmayacak
Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği'nden karar: Bazı metro seferleri yapılmayacak
Yarın saat 11.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:''İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır''
https://tr.sputniknews.com/20220620/kadikoyde-lgbti-onur-haftasi-etkinlikleri-yasaklandi-1057662523.html
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onur yürüyüşü, lgbti onur yürüyüşü, lgbt, lgbti

Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği'nden karar: Bazı metro seferleri yapılmayacak

13:06 25.06.2022 (güncellendi: 13:09 25.06.2022)
© AAİstanbul metrosu, metro
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Yarın saat 11.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
''İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır''
LGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
Kadıköy'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı
20 Haziran , 18:11
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