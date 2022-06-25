https://tr.sputniknews.com/20220625/tdp-genel-baskani-sarigule-atinada-saldiri-girisimi-1057936879.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül'e Atina'da saldırı girişimi

TDP Genel Başkanı Sarıgül'e Atina'da saldırı girişimi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimine uğradığını... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T19:45+0300

2022-06-25T19:45+0300

2022-06-25T19:52+0300

politika

mustafa sarıgül

yunanistan

saldırı

kiryakos miçotakis

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Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun önünde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Silahlardan umut bekleme, barışa yönel" mesajı verdiğine dikkati çekti.Basın toplantısı sonrası kendisine sözlü saldırılar olduğunu dile getiren Sarıgül, daha sonra da bir grup tarafından fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi.Sarıgül, kendisinin ve Parti Genel Sekreteri Teoman Mutlu'nun iyi durumda olduğunun altını çizerek, bugün Atina'dan ayrılacaklarını ve 23.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacaklarını kaydetti.TDP Genel Sekreteri Mutlu da Anadolu Ajansı muhabirine, Sintagma Meydanı'nda konakladıkları otelin yakınında, Parti Genel Başkanı Sarıgül'e kimliği belirsiz kişilerce saldırı girişiminde bulunulduğunu anlattı.Sarıgül'ün güvenli şekilde yeniden otele girmesini sağladığını kaydeden Mutlu, o sırada söz konusu grubun kendisini tartakladığını aktardı.Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapmıştı.Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirten Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız" ifadelerini kullanmıştı.

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mustafa sarıgül, yunanistan, saldırı, kiryakos miçotakis