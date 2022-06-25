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https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-su-yerine-dezenfektan-icen-kadin-hastanelik-oldu-1057929918.html
Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın hastanelik oldu
Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su sandığı sıvıyı içen kişi hastanelik oldu. Sıvının dezenfektan olduğu öğrenildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T17:18+0300
2022-06-25T17:18+0300
tekirdağ
su
dezenfektan
hayati tehlike
hastane
temizlik
soruşturma
polis
türkiye
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Tekirdağ'ın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti. Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/batmanda-iki-ayri-otobuste-biri-cocuk-iki-kisi-fenalasti-soforler-yolculari-hastaneye-yetistirdi-1057925949.html
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tekirdağ, su, dezenfektan, hayati tehlike, hastane, temizlik, soruşturma, polis

Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın hastanelik oldu

17:18 25.06.2022
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su sandığı sıvıyı içen kişi hastanelik oldu. Sıvının dezenfektan olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'ın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti. Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Batman Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförler iki ayrı olayda fenalaşan ve boğulma tehlikesi olan yolcuları hastanelere ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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