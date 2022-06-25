https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-su-yerine-dezenfektan-icen-kadin-hastanelik-oldu-1057929918.html

Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın hastanelik oldu

Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su sandığı sıvıyı içen kişi hastanelik oldu. Sıvının dezenfektan olduğu öğrenildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T17:18+0300

2022-06-25T17:18+0300

2022-06-25T17:18+0300

tekirdağ

su

dezenfektan

hayati tehlike

hastane

temizlik

soruşturma

polis

türkiye

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Tekirdağ'ın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti. Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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tekirdağ, su, dezenfektan, hayati tehlike, hastane, temizlik, soruşturma, polis