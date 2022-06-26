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https://tr.sputniknews.com/20220626/abddeki-silahli-saldirilarda-hafta-sonu-bilancosu-4-kisi-oldu-16-kisi-yaralandi-1057969500.html
ABD'deki silahlı saldırılarda hafta sonu bilançosu: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
ABD'deki silahlı saldırılarda hafta sonu bilançosu: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
silahlı saldırı
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/abdde-silahli-saldirida-5-aylik-bebek-olduruldu-1057941493.html
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abd, silahlı saldırı

ABD'deki silahlı saldırılarda hafta sonu bilançosu: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

21:49 26.06.2022
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
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ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.
Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.
ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
DÜNYA
ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü
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