https://tr.sputniknews.com/20220626/alexa-olen-kisinin-sesini-taklit-edecek-olen-buyukanne-torununa-gece-masal-okuyabilecek-1057957029.html
Alexa'ya yeni özellik: 'Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek'
Alexa'ya yeni özellik: 'Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek'
Amazon, bir kişinin sesini kısa bir kesitten alarak daha uzun konuşmaya programlayacak bir Alexa özelliği üzerinde çalışıyor. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T12:55+0300
2022-06-26T12:55+0300
2022-06-26T13:05+0300
alexa
yaşam
ölü
ses
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Teknoloji devi Amazon tarafından geliştirilen akıllı asistan Alexa’ya eklenecek yeni özellik duyuruldu. TRT Haber’de yer alan bilgiye göre Çarşamba günü, Amazon'un re:MARS (makine öğrenimi, otomasyon, robotik ve uzay) konferansında Alexa AI'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve baş bilimcisi Rohit Prasad, Alexa'nın yeni doğaüstü yeteneğini duyurdu: Bir dakikadan az kayıt kullanarak birinin sesini taklit etme yeteneği.Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Alexa Baş Bilim İnsanı Rohit Prasad, bu özellik sayesinde “Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek" dedi.Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Alexa'ya eklenecek bu özellik, ölen kişinin anılarının taze kalmasını sağlayacak.Psikolojik sorunlara sebep olabilirÖte yandan, bu yeni teknoloji bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Örneğin ölmesine çok üzüldüğünüz bir kişinin sesini sürekli olarak Alexa'dan duymak, daha fazla üzülmenize neden olabilir ve duygularınız bozulabilir.Distopya gerçek mi oluyor?Alexa için planlanan yeni özellik, Netflix'te yayınlanan distopik bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın 2. Sezonunda yer alan bir hikayeyi akıllara getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/anlamakta-gucluk-cekiyor-alexa-avrupa-genelinde-coktu-1052980006.html
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alexa, ölü, ses
Alexa'ya yeni özellik: 'Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek'
12:55 26.06.2022 (güncellendi: 13:05 26.06.2022) Abone ol
Amazon, bir kişinin sesini kısa bir kesitten alarak daha uzun konuşmaya programlayacak bir Alexa özelliği üzerinde çalışıyor.
Teknoloji devi Amazon tarafından geliştirilen akıllı asistan Alexa’ya eklenecek yeni özellik duyuruldu.
TRT Haber’de yer alan bilgiye göre Çarşamba günü, Amazon'un re:MARS (makine öğrenimi, otomasyon, robotik ve uzay) konferansında Alexa AI'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve baş bilimcisi Rohit Prasad, Alexa'nın yeni doğaüstü yeteneğini duyurdu: Bir dakikadan az kayıt kullanarak birinin sesini taklit etme yeteneği.
Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Alexa Baş Bilim İnsanı Rohit Prasad, bu özellik sayesinde “Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek" dedi.
Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Alexa'ya eklenecek bu özellik, ölen kişinin anılarının taze kalmasını sağlayacak.
Psikolojik sorunlara sebep olabilir
Öte yandan, bu yeni teknoloji bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Örneğin ölmesine çok üzüldüğünüz bir kişinin sesini sürekli olarak Alexa'dan duymak, daha fazla üzülmenize neden olabilir ve duygularınız bozulabilir.
Distopya gerçek mi oluyor?
Alexa için planlanan yeni özellik, Netflix'te yayınlanan distopik bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın 2. Sezonunda yer alan bir hikayeyi akıllara getirdi.