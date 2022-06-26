Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220626/ekvadorda-olaganustu-hal-kaldirildi--1057952449.html
Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı
Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı
Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 1 haftadır 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T10:48+0300
2022-06-26T10:49+0300
dünya
ekvador
protesto
olağanüstü hal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057952551_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1e00dafa7725c3318c9f4b480cfe8442.jpg
Karar, protestolarını sürdüren yerliler ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklandı. Ülkede 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan OHAL bugün itibarıyla kaldırıldı. Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti. Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor. Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocu öldü, 18'i ağır 200'den fazla gösterici yaralandı. Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ekvadorda-protestolar-suruyor-yerliler-karakola-saldirdi-18-polis-kayboldu-1057799088.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057952551_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1fd7a3e15dd8e042f48d49c2dfa4b8f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekvador, protesto, olağanüstü hal

Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı

10:48 26.06.2022 (güncellendi: 10:49 26.06.2022)
© AA / RODRIGO BUENDIAEkvador
Ekvador - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA / RODRIGO BUENDIA
Abone olTelegram
Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 1 haftadır 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.
Karar, protestolarını sürdüren yerliler ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklandı. Ülkede 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan OHAL bugün itibarıyla kaldırıldı.
Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti.
Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.
Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocu öldü, 18'i ağır 200'den fazla gösterici yaralandı.
Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.
Ekvador'da yerli protestocular, Amazon bölgesindeki bir kasabada polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin kaybolduğu açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
DÜNYA
Ekvador'da protestolar sürüyor: Yerliler karakola saldırdı, 18 polis kayboldu
23 Haziran , 02:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала