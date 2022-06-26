https://tr.sputniknews.com/20220626/ekvadorda-olaganustu-hal-kaldirildi--1057952449.html

Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı

Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı

Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 1 haftadır 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T10:48+0300

2022-06-26T10:48+0300

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dünya

ekvador

protesto

olağanüstü hal

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Karar, protestolarını sürdüren yerliler ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklandı. Ülkede 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan OHAL bugün itibarıyla kaldırıldı. Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti. Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor. Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocu öldü, 18'i ağır 200'den fazla gösterici yaralandı. Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220623/ekvadorda-protestolar-suruyor-yerliler-karakola-saldirdi-18-polis-kayboldu-1057799088.html

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ekvador, protesto, olağanüstü hal