https://tr.sputniknews.com/20220626/ispanya-basbakani-melilladaki-gocmen-katliamini-polis-cok-iyi-cikardi-diyerek-ovdu-1057962871.html

İspanya Başbakanı, Melilla'daki göçmen 'katliamını', 'polis çok iyi çıkardı' diyerek övdü

İspanya Başbakanı, Melilla'daki göçmen 'katliamını', 'polis çok iyi çıkardı' diyerek övdü

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağına akın akın geçmeye çalışan yüzlerce göçmene Fas güvenlik güçlerinin müdahalesinin onlarca ölümle sonuçlanması... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T16:12+0300

2022-06-26T16:12+0300

2022-06-26T16:32+0300

dünya

melilla

ispanya

fas

göçmen

izdiham

trajedi

katliam

pedro sanchez

övgü

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında 24 Haziran'da yaşanan düzensiz göçmen akınında en az 37 göçmenin öldüğü iddia edilirken, İspanya'nın solcu Başbakanı Pedro Sanchez'in Fas güvenlik güçlerinin demir yumruklu müdahalesini övüp operasyondan memnuniyetini ifade etmesi sosyal medyada gündem oldu. İspanyol Sosyalist İşçi Partili (PSOE) Başbakan Pedro Sanchez, olayı sadece göçmen akınından ele alarak 'şiddetli saldırı' ve 'toprak bütünlüğüne saldırı' diye niteleyip kınadı. Sanchez, "O sınırda meydana gelen her şeyden sorumlu tutulacak biri varsa o da insan ticareti yapan mafyalardır” dedi. Ancak sosyal medyada sol eğilimli kullanıcıların İspanya Başbakanı'nın 'güvenlik güçlerinin olağanüstü ve mükemmel iş çıkardığı ve sorunu çok iyi sonuç elde ederek çözdüğü' yönündeki sözlerini Fas güvenlik güçlerinin sopayla dövmeye devam ettiği yerde yatan onlarca hareketsiz göçmen görüntüleriyle birleştirerek paylaşmaları, büyük yankı yarattı. 'Aşırı sağcılar bile bunu demedi'Gazeteci, yazar, aktivist Ruben Sanchez, "Melilla katliamına 'iyi halledildi' demek; aşırı sağın bir lideri bile bunu demezken, Pedro Sanchez dedi. Ne rezalet. Ne büyük utanç" dedi. Yazar Fonsi Loaiza, Melilla katliamını öven başbakanla bakanlarının 'insan hakları mahkemesinde yargılanmaları gerektiği' tepkisini gösterdi. 'Aşırı sağdan kopya çekme kararı vermişler'2015'ten beri Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avrupa Birleşik Solu grubuna dahil milletvekili olan solcu aktivist-siyasetçi Miguel Urbán Crespo, "Bu hükümet kesinlikle aşırı sağın siyasetini kopyalamaya karar vermiştir ve bu nedenle sorunun bir parçasıdır" yorumunu yaptı.'Ukraynalı değillerse müstahak'Göçmen kökenli gazeteci Taleb Alisalem "Ukraynalı değillerse insan olmadıkları ve asgari haysiyetle muameleyi hak etmedikleri açık. Bravo ilerici hükümet!" diye ironi yaptı. Ölü sayısının daha da artabileceği uyarısıİspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras'ın Sözcüsü Helena Maleno, sınırdaki dikenli tel örgülerden atlayıp İspanya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin akını sırasında Fas tarafında ölenlerden sayısının en az 37 olduğunu, halen ağır yaralılar bulunduğunu, ölü sayısının daha da artabileceğini duyurdu. Maleno, "Melilla'daki trajedide 37 kişinin öldüğünü doğruluyoruz. Bu nihai sayı değil, daha da artabilir" dedi. 'Saatlerce yardımsız bırakıldılar'Fas İnsan Hakları Derneği, yerde alt alta üst üste hareketsiz yatan göçmenlerin görüntülerini paylaşarak "Orada saatlerce yardımsız bırakıldılar, bu da ölümlerin sayısını artırdı” dedi. Dernek, kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı. Fas'taki beş insan hakları örgütü ve İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan insan hakları grubu APDHA da soruşturma çağrısında bulundu.

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melilla, ispanya, fas, göçmen, izdiham, trajedi, katliam, pedro sanchez, övgü