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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören orman havadan görüntülendi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T12:18+0300
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marmaris
yaşam
orman yangını
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Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kontrol altına alındığını açıkladığı yangınla ilgili soğutma çalışmalarına erken saatlerde başlandı.Helikopterler alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çalışma yürüterek, bundan sonra meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.Öte yandan, 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan yangının izleri de dron ile görüntülendi.Yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanın büyük zarar gördüğü gözlemlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220626/marmariste-ormani-yakan-suphelinin-babasi-turkiyeden-ozur-diledi-1057946171.html
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marmaris, orman yangını

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

12:18 26.06.2022 (güncellendi: 12:21 26.06.2022)
© AAMarmaris'te yanan alanlar
Marmaris'te yanan alanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören orman havadan görüntülendi.
Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kontrol altına alındığını açıkladığı yangınla ilgili soğutma çalışmalarına erken saatlerde başlandı.
Helikopterler alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çalışma yürüterek, bundan sonra meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.
© AAMarmaris'te yanan alanlar
Marmaris'te yanan alanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
Marmaris'te yanan alanlar
© AA
Öte yandan, 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan yangının izleri de dron ile görüntülendi.
Yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanın büyük zarar gördüğü gözlemlendi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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