CANLI| Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev, NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçti

NYT: Bazı NATO ülkelerinin özel kuvvetleri ile CIA ajanları, Ukrayna'da gizli çalışma yürütüyor

New York Times (NYT) gazetesi, bir dizi NATO ülkesinin özel kuvvetler birlikleri ile ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) ajanların Ukrayna topraklarında gizli bir çalışma yürüttüğünü yazdı.

NYT'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'da İngiltere, Fransa, Kanada ve Litvanya'nın özel kuvvetler birlikleri ile CIA ajanları gizli faaliyetler yürütüyor. Kaynaklar, söz konusu birliklerin ve ajanların istihbarat ve silah tedariki alanında eşgüdümü sağladığını ve Ukrayna askerlerine eğitim verdiğini ifade etti.

Ukrayna'daki özel kuvvetler birliklerinin ve CIA ajanlarının çalışma yapısının NATO'nun Afganistan'daki deneyimine göre oluşturulduğunu anlatan kaynaklar, ekibin Batılı ülkelerin gönderdiği silahların bulunduğu konvoyları Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini yönettiğini de kaydetti. Kaynaklar, ekip üyelerinin cephe hattına yakın bölgelerde bulunmadığını ve karargahlardan destek sağladığını ekledi.