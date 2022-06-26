CANLI| Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev, NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçti

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
New York Times (NYT) gazetesi, bir dizi NATO ülkesinin özel kuvvetler birlikleri ile ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) ajanların Ukrayna topraklarında gizli bir çalışma yürüttüğünü yazdı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçtiğini açıkladı.
12:10 26.06.2022
Lugansk'ın Rusya Büyükelçisi Miroşnik: Azot kimya fabrikasında daha yüzlerce sivil bulunuyor olabilir
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Rusya Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Lugansk'ın Severodonetsk kentindeki Azot kimya fabrikasından çıkan bazı kişilerin, fabrikada daha yüzlerce sivilin bulunabileceğini söylediğini anlattı.
Telegram hesabından yaptığı açıklamada Azot kimya fabrikasındaki tesislerden sivillerin tahliyesinin Lisiçansk yönünden açılan ateşler nedeniyle askıya alındığını belirten Miroşnik, fabrikadaki endüstriyel alanın temizlenmesinden sonra müttefik güçlerin sığınaklarda sivillere ulaştığını söyledi. Miroşnik, "Dışarı çıkan sivillerden bazıları, birbiriyle iletişimi bulunmayan sığınaklarda daha yüzlerce sivil bulunabileceğini söyledi. Güvenlik sağlanır sağlanmaz tahliyeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Daha önce LHC Halk Milisi Sözcüsü Andrey Maroçko, Azot fabrikasının LHC milisleri ile Rus müttefik kuvvetlerinin kontrolü altına girdiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, Rus birlikleri ve LHC güçlerinin Severodonetsk ve Borovskoye kentleri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını açıklamıştı.
12:01 26.06.2022
12:01 26.06.2022
11:26 26.06.2022
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev, NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Financial Times'a demeç veren Jovkva, Ukrayna'nın NATO'ya üyelikle ilgili adımlar atmacağını zira İttifak'ın Kiev'in isteklerini reddettiğini söyledi.
Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyeliğinin kısa vadede imkansız olduğunu itiraf ederek yine de İttifak'ın partnerliği onaylayacağını umduğunu kaydetti. NATO'nun yaklaşan Madrid Liderler Zirvesi'ne de değinen Jovkva, İttifak üyelerini Rusya'nın partner olarak tanımlandığı tüm ifadeleri strateji belgesinden çıkarmaya ve Moskova'ya sert ve ciddi uyarı mesajları göndermeye çağırdı.
10:37 26.06.2022
NYT: Bazı NATO ülkelerinin özel kuvvetleri ile CIA ajanları, Ukrayna'da gizli çalışma yürütüyor
New York Times (NYT) gazetesi, bir dizi NATO ülkesinin özel kuvvetler birlikleri ile ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) ajanların Ukrayna topraklarında gizli bir çalışma yürüttüğünü yazdı.
NYT'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'da İngiltere, Fransa, Kanada ve Litvanya'nın özel kuvvetler birlikleri ile CIA ajanları gizli faaliyetler yürütüyor. Kaynaklar, söz konusu birliklerin ve ajanların istihbarat ve silah tedariki alanında eşgüdümü sağladığını ve Ukrayna askerlerine eğitim verdiğini ifade etti.
Ukrayna'daki özel kuvvetler birliklerinin ve CIA ajanlarının çalışma yapısının NATO'nun Afganistan'daki deneyimine göre oluşturulduğunu anlatan kaynaklar, ekibin Batılı ülkelerin gönderdiği silahların bulunduğu konvoyları Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini yönettiğini de kaydetti. Kaynaklar, ekip üyelerinin cephe hattına yakın bölgelerde bulunmadığını ve karargahlardan destek sağladığını ekledi.