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Uğur Şahin: Koronavirüste yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz
Uğur Şahin: Koronavirüste yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz
Özlem Türeci'yle birlikte koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin, "Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" dedi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T14:18+0300
2022-06-26T14:20+0300
koronavirüs
uğur şahin
özlem türeci
türkiye
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Koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vehbi Koç Vakfı tarafından 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü verildi. Tören dolayısıyla İstanbul'da bulunan Türeci ve Şahin, koronavirüs salgını ve başta kanser olmak üzere üzerinde çalıştıkları aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.Yeni bir Kovid-19 dalgası için uyarıda bulunan Uğur Şahin "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var" dedi.NTV'den Melike Şahin'in aktardığına göre, koronavirüs salgınıyla ilgili soruları yanıtlayan Şahin şu açıklamada bulundu:Türeci, kanser aşısı çalışmalarını anlattıProf. Dr. Özlem Türeci ise kanser aşısı çalışmaları hakkında son durumu anlattı. Türeci "Gelecekte bizim çalışmalarımız daha çok kanser, immünoterapi üzerine devam edecek. Şu anda mesela Faz-2 çalışmalarına devam ettiğimiz kişiselleştirilmiş kanser aşılarıyla ilgili bir çalışmamız var. 5 yıl içinde bu aşının kanser hastalarına uygulanabileceğini umuyoruz" bilgilendirmesinde bulundu.Türeci, "İnsanın kendi bağışıklık hücrelerini taklit edebilmesini, vücudun kendi kendine savunma mekanizması geliştirmesini sağlıyoruz. Kişiselleştirilmiş aşılardan bahsettiğimizde kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebiliyor ama bizim teknolojimiz bunu yapabilecek güçte Özellikle pankreas kanserindeki çalışmalarımız bize tümörlerin giderilmesi konusunda çok başarılı olduğunu gösterdi" dedi.Türeci ve Şahin tüberküloz, verem, sıtma ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ve sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyurdu. İki bilim insanı, Biontech firması olarak Türkiye'de de bir kuruluşla birlikte çalışmalara başladıklarını ve başta akciğer kanseriyle ilgili olmak üzere Türkiye'de de aşı ve immünoterapiye yönelik bilimsel çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/profdr-ozlem-tureci-ve-prof-dr-ugur-sahine-insanliga-ustun-hizmet-odulu-1057945134.html
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uğur şahin, özlem türeci, türkiye

Uğur Şahin: Koronavirüste yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz

14:18 26.06.2022 (güncellendi: 14:20 26.06.2022)
© NTV Haber Özlem Türeci ve Uğur Şahin
Özlem Türeci ve Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© NTV Haber
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Özlem Türeci'yle birlikte koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin, "Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" dedi.
Koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vehbi Koç Vakfı tarafından 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü verildi. Tören dolayısıyla İstanbul'da bulunan Türeci ve Şahin, koronavirüs salgını ve başta kanser olmak üzere üzerinde çalıştıkları aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni bir Kovid-19 dalgası için uyarıda bulunan Uğur Şahin "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var" dedi.
NTV'den Melike Şahin'in aktardığına göre, koronavirüs salgınıyla ilgili soruları yanıtlayan Şahin şu açıklamada bulundu:
"2020'de bana sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek. Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız."

Türeci, kanser aşısı çalışmalarını anlattı

Prof. Dr. Özlem Türeci ise kanser aşısı çalışmaları hakkında son durumu anlattı. Türeci "Gelecekte bizim çalışmalarımız daha çok kanser, immünoterapi üzerine devam edecek. Şu anda mesela Faz-2 çalışmalarına devam ettiğimiz kişiselleştirilmiş kanser aşılarıyla ilgili bir çalışmamız var. 5 yıl içinde bu aşının kanser hastalarına uygulanabileceğini umuyoruz" bilgilendirmesinde bulundu.
Türeci, "İnsanın kendi bağışıklık hücrelerini taklit edebilmesini, vücudun kendi kendine savunma mekanizması geliştirmesini sağlıyoruz. Kişiselleştirilmiş aşılardan bahsettiğimizde kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebiliyor ama bizim teknolojimiz bunu yapabilecek güçte Özellikle pankreas kanserindeki çalışmalarımız bize tümörlerin giderilmesi konusunda çok başarılı olduğunu gösterdi" dedi.
Türeci ve Şahin tüberküloz, verem, sıtma ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ve sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyurdu. İki bilim insanı, Biontech firması olarak Türkiye'de de bir kuruluşla birlikte çalışmalara başladıklarını ve başta akciğer kanseriyle ilgili olmak üzere Türkiye'de de aşı ve immünoterapiye yönelik bilimsel çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.
Prof.Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
KORONAVİRÜS
Prof.Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü
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