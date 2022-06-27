https://tr.sputniknews.com/20220627/ahmet-hakan-ozel-hayatiniza-da-genel-hayatiniza-da-biraz-dikkat-edin-be-kardesim-1057979251.html
Ahmet Hakan: Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim
Ahmet Hakan: Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile görüntülü konuşmasının, sosyal medyaya yansımasının ardından "Özel... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T09:56+0300
2022-06-27T09:56+0300
2022-06-27T09:56+0300
politika
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sosyal medya
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aykut erdoğdu
özel hayat
özel hayatın gizliliği
özel hayata müdahale
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 25 Nisan 2022'de ayrıldığı eski eşi Özge Pomen'in arasında boşanmadan önce geçen bir konuşmasının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim" değerlendirmesinde bulundu.Hakan yazısında, "Özele girmeme kaygısı ile siyasi nüfuz kullanmaya tepki gösterme gerekliliği arasında gidip geldim. Tekrar başa dönüyorum: Tamam, özel hayatlar üzerinden bel altı vuruşlara karşıyız. Tamam, mahrem telefon görüşmelerinin ifşa edilmesinden hoşlanmıyoruz. Tamam, bu tür skandalları siyasetin malzemesi yapmamak gerekir Hepsine tamam. Ama yine de siyasetçilerimizin de kendilerine bir çekidüzen vermeleri gerektiğinin altını çizmek durumundayız." düşüncesini dile getirdi.Hakan şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220626/eski-esiyle-telefon-konusmasi-kaydini-dogrulayan-chpli-erdogdu-yeni-esi-torundan-ozur-diledi-1057950972.html
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ahmet hakan, sosyal medya, chp, aykut erdoğdu, özel hayat, özel hayatın gizliliği, özel hayata müdahale
Ahmet Hakan: Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile görüntülü konuşmasının, sosyal medyaya yansımasının ardından "Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 25 Nisan 2022'de ayrıldığı eski eşi Özge Pomen'in arasında boşanmadan önce geçen bir konuşmasının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim" değerlendirmesinde bulundu.
Hakan yazısında, "Özele girmeme kaygısı ile siyasi nüfuz kullanmaya tepki gösterme gerekliliği arasında gidip geldim. Tekrar başa dönüyorum: Tamam, özel hayatlar üzerinden bel altı vuruşlara karşıyız. Tamam, mahrem telefon görüşmelerinin ifşa edilmesinden hoşlanmıyoruz. Tamam, bu tür skandalları siyasetin malzemesi yapmamak gerekir Hepsine tamam. Ama yine de siyasetçilerimizin de kendilerine bir çekidüzen vermeleri gerektiğinin altını çizmek durumundayız.
" düşüncesini dile getirdi.
"Aykut Erdoğdu’nun şahsında bütün siyasetçilerimize sesleniyorum: Göz önündesiniz, dikkat merkezindesiniz, toplumsal sorumluluklarınız var, partinizin saygınlığını temsil eden bir noktadasınız. Özel hayatınıza da genel hayatınıza da biraz dikkat edin be kardeşim."