https://tr.sputniknews.com/20220627/akomdan-istanbul-icin-firtina-uyarisi-1058001721.html
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren beklenen fırtına için uyarıda bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T17:52+0300
2022-06-27T17:52+0300
2022-06-27T17:57+0300
akom
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fırtına
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.
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akom, istanbul, fırtına
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
17:52 27.06.2022 (güncellendi: 17:57 27.06.2022) Abone ol
AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren beklenen fırtına için uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.
Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.