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AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren beklenen fırtına için uyarıda bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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akom
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istanbul
fırtına
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.
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akom, istanbul, fırtına

AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

17:52 27.06.2022 (güncellendi: 17:57 27.06.2022)
© AAİstanbul, fırtına, yağış
İstanbul, fırtına, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren beklenen fırtına için uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.
Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.
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