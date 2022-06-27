https://tr.sputniknews.com/20220627/bakani-akardan-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyelik-basvurusuyla-ilgili-aciklama-1058000912.html

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T17:45+0300

2022-06-27T17:45+0300

2022-06-27T17:46+0300

hulusi akar

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Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.Akar, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini belirterek, "Bizim işimizin adı savunma ve güvenlik; ülkemizi karada, denizde, havada savunmak, milletimizin güvenliğini sağlamak. Bununla birlikte haklı davalarında dost ve kardeş ülkelerin yanında bulunmak, onlara destek vermek. Bunun yanı sıra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak. Bunlar için çalışıyoruz. Bu konularda yaptıklarımız ortada." ifadelerini kullandı.'Mantık katliamı'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:Terörün NATO'ya yönelik en önemli tehditlerin arasında yer aldığına vurgu yapan Akar, şöyle konuştu:Bunu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Akar, "Finlandiya ve İsveç’in NATO'ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür." diye konuştu.Terörle mücadele konusuna da değinen Akar, mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini vurguladı."Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Akar, "Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız, azimliyiz, buna da muktediriz." diye konuştu.Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220617/bakan-akardan-isvec-ve-finlandiyaya-tepki-nato-icin-tehdit-1057542081.html

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