https://tr.sputniknews.com/20220627/bbp-lideri-destici-idam-cezasini-geri-getirmeliyiz-1057974668.html

BBP lideri Destici: İdam cezasını geri getirmeliyiz

BBP lideri Destici: İdam cezasını geri getirmeliyiz

BBP Genel Başkanı Destici, "İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş 'idam cezası... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T02:07+0300

2022-06-27T02:07+0300

2022-06-27T02:08+0300

mustafa destici

türkiye

idam

pınar gültekin

kadın cinayetleri

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Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağan İl Kongresi'ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı konuşmada Türkiye'nin gündeminde kadın cinayetleri ve Pınar Gültekin davası olduğunu söyledi.Destici, yaptığı konuşmada "Alınan kararı hangi vicdan kabul eder hangi adalet terazisi bunu tartar? Gerekçeli kararı okuyunca insan daha çok hiddetleniyor. Neymiş boğazını sıkmış, boğazı kırılmış, o öldü sanmış, halbuki ölmemiş, ölmeseymiş belki de beton dökmezmiş üstüne. Böyle bir gerekçe yazılabilir mi? Bir indirim hafifletici sebep olabilir mi? Buradan hukukçu olmayanlar bile bunun böyle olmayacağını bilir. İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş idam cezası ağırmış, geri dönüşü yokmuş. Pınar Gültekin’in, Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Adam suçunu itiraf etmiş, 'Ben yaptım' demiş niye hayata geri dönüş bileti alıyorlar. Suç sabit, cezası idam olmalı. İdamın geri gelmesi için 2011 yılında meclise 2 milyon üzerinde dilekçe verdik. Kızlarımızı kaçırıp, tecavüz edip öldüren cani sapıklar ve kurşun sıkıp, bomba patlatıp askerimizi polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idamın getirilmesini istedik. 2013'te 30 ilde yaptığımız referandumda halkımız yüzde 98 'evet' dedi. İdam cezasını geri getirmeliyiz. Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'ye yani Cumhur İttifakına nasip olur diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.'Teröristler ve terör destekçileri adeta pusuya yatmışlar'HDP’nin millet ittifakının gizli ortağı olduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu:'Kapatacaksınız, neyi bekliyorsunuz?'Anayasa Mahkemesi’ne seslenen Başkan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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mustafa destici, idam, pınar gültekin, kadın cinayetleri