https://tr.sputniknews.com/20220627/birlikte-yasadigi-kadinin-ailesinin-daveti-uzerine-gittigi-evin-onunde-olduruldu-1058015094.html

Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü

Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:36+0300

2022-06-27T22:36+0300

2022-06-27T22:36+0300

türkiye

cinayet

kocaeli

gebze

genç

evlilik

kadın

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058015214_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_8c46828fff6e078bfb5a734039cb5896.jpg

Olay dün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı.Bu birliktelikten bir çocuğu olan Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Gencin yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden genç, evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220622/balikesirde-kadin-cinayeti-tartistigi-kadini-pompali-tufekle-vurarak-oldurdu-1057780234.html

türkiye

kocaeli

gebze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinayet, kocaeli, gebze, genç, evlilik, kadın, çocuk