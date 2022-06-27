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Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü
Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:36+0300
2022-06-27T22:36+0300
türkiye
cinayet
kocaeli
gebze
genç
evlilik
kadın
çocuk
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Olay dün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı.Bu birliktelikten bir çocuğu olan Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Gencin yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden genç, evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/balikesirde-kadin-cinayeti-tartistigi-kadini-pompali-tufekle-vurarak-oldurdu-1057780234.html
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cinayet, kocaeli, gebze, genç, evlilik, kadın, çocuk

Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü

22:36 27.06.2022
© DHAKocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için çağırdıkları evlerine gitti. Tabak, gittiği evin önünde başından vurularak öldürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için çağırdıkları evlerine gitti. Tabak, gittiği evin önünde başından vurularak öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için çağırdıkları evlerine gitti. Tabak, gittiği evin önünde başından vurularak öldürüldü.
Olay dün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı.
Bu birliktelikten bir çocuğu olan Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu.
Gencin yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden genç, evin önünde başından vurularak öldürüldü.
Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.
Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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