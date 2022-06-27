https://tr.sputniknews.com/20220627/deve-kusunun-kovaladigi-yucel-barinakta-oldugu-surece-cok-tatli-bir-hayvan-1058003057.html
Deve kuşunun kovaladığı Yücel: Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan
Deve kuşunun kovaladığı Yücel: Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan
Sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren deve kuşu tarafından kovalanan Kardelen Nur Yücel, ''Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T18:29+0300
2022-06-27T18:29+0300
2022-06-27T18:35+0300
deve kuşu
yaşam
barınak
kovalamaca
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Aksaray'da Kültür Park'taki bir kafe işletmecisi tarafından barınakta tutulan deve kuşunun, yerinden çıkıp kafe bahçesinde kovaladığı müşteri Kardelen Nur Yücel konuştu.Panikle korkup kaçtığını belirten Kardelen Nur Yücel, yaşadıkları anları şöyle anlattı:Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin medya yayınlanmasıyla arkadaş ve akrabalarının kendisini 'geçmiş olsun' dilemek için aradığını belirten Yücel, ''Görüntülerin televizyon kanalına düştüğünü öğrendim. Akrabalarım arayıp 'Bu sen misin?' diye sordular. Saçım kızıl olduğu için beni tanımışlar. İyiydi, sadece biraz korkmuştum ve televizyon kanallarında da kendi izlemek garip hissettirdi. Sonuçta kimseyi durup dururken deve kuşu kovalamıyor. Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir hayvanmış. Kafesi kapalı olduğu sürece çok tatlı bir hayvan'' ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/barinaktan-kacan-deve-kusu-kafedeki-musteriyi-kovaladi-1057961880.html
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deve kuşu, barınak, kovalamaca
Deve kuşunun kovaladığı Yücel: Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan
18:29 27.06.2022 (güncellendi: 18:35 27.06.2022) Abone ol
Sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren deve kuşu tarafından kovalanan Kardelen Nur Yücel, ''Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir hayvanmış. Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan'' dedi.
Aksaray'da Kültür Park'taki bir kafe işletmecisi tarafından barınakta tutulan deve kuşunun, yerinden çıkıp kafe bahçesinde kovaladığı müşteri Kardelen Nur Yücel konuştu.
Panikle korkup kaçtığını belirten Kardelen Nur Yücel, yaşadıkları anları şöyle anlattı:
''Arkadaşlarımla beraber Kültür Park'a çay içmeye gelmiştim. Sipariş vermek için kalktığımda bir anda arkamda deve kuşunu gördüm ve kaçmaya başladım. O günden sonra tekrar geldim. Deve kuşuyla gayet iyi anlaştık. Korkulacak bir yanı yokmuş, besledim. Bence o da beni sevdi."
Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin medya yayınlanmasıyla arkadaş ve akrabalarının kendisini 'geçmiş olsun' dilemek için aradığını belirten Yücel, ''Görüntülerin televizyon kanalına düştüğünü öğrendim. Akrabalarım arayıp 'Bu sen misin?' diye sordular. Saçım kızıl olduğu için beni tanımışlar. İyiydi, sadece biraz korkmuştum ve televizyon kanallarında da kendi izlemek garip hissettirdi. Sonuçta kimseyi durup dururken deve kuşu kovalamıyor. Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir hayvanmış. Kafesi kapalı olduğu sürece çok tatlı bir hayvan'' ifadelerini kullandı.