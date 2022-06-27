https://tr.sputniknews.com/20220627/deve-kusunun-kovaladigi-yucel-barinakta-oldugu-surece-cok-tatli-bir-hayvan-1058003057.html

Deve kuşunun kovaladığı Yücel: Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan

Deve kuşunun kovaladığı Yücel: Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan

Sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren deve kuşu tarafından kovalanan Kardelen Nur Yücel, ''Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T18:29+0300

2022-06-27T18:29+0300

2022-06-27T18:35+0300

deve kuşu

yaşam

barınak

kovalamaca

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Aksaray'da Kültür Park'taki bir kafe işletmecisi tarafından barınakta tutulan deve kuşunun, yerinden çıkıp kafe bahçesinde kovaladığı müşteri Kardelen Nur Yücel konuştu.Panikle korkup kaçtığını belirten Kardelen Nur Yücel, yaşadıkları anları şöyle anlattı:Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin medya yayınlanmasıyla arkadaş ve akrabalarının kendisini 'geçmiş olsun' dilemek için aradığını belirten Yücel, ''Görüntülerin televizyon kanalına düştüğünü öğrendim. Akrabalarım arayıp 'Bu sen misin?' diye sordular. Saçım kızıl olduğu için beni tanımışlar. İyiydi, sadece biraz korkmuştum ve televizyon kanallarında da kendi izlemek garip hissettirdi. Sonuçta kimseyi durup dururken deve kuşu kovalamıyor. Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir hayvanmış. Kafesi kapalı olduğu sürece çok tatlı bir hayvan'' ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/barinaktan-kacan-deve-kusu-kafedeki-musteriyi-kovaladi-1057961880.html

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deve kuşu, barınak, kovalamaca