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Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen çocuk gözaltına alındı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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samsun
tüfek
türkiye
çocuk
gözaltı
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Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemede, 15 yaşındaki F.T'nin evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan 18 yaşındaki B.S., 16 yaşındaki Y.K. ve 15 yaşındaki S.D'ye isabet ettiği belirlendi.Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.
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samsun, tüfek, çocuk, gözaltı

Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

22:54 27.06.2022 (güncellendi: 22:55 27.06.2022)
© İHAOynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen çocuk gözaltına alındı.
Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemede, 15 yaşındaki F.T'nin evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan 18 yaşındaki B.S., 16 yaşındaki Y.K. ve 15 yaşındaki S.D'ye isabet ettiği belirlendi.
Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.
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