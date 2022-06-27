https://tr.sputniknews.com/20220627/oynadigi-tufegin-ates-almasi-sonucu-3-kisiyi-yaralayan-15-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi-1058015995.html

Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen çocuk gözaltına alındı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:54+0300

2022-06-27T22:54+0300

2022-06-27T22:55+0300

samsun

tüfek

türkiye

çocuk

gözaltı

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Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemede, 15 yaşındaki F.T'nin evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan 18 yaşındaki B.S., 16 yaşındaki Y.K. ve 15 yaşındaki S.D'ye isabet ettiği belirlendi.Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.

samsun

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samsun, tüfek, çocuk, gözaltı