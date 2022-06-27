https://tr.sputniknews.com/20220627/oynadigi-tufegin-ates-almasi-sonucu-3-kisiyi-yaralayan-15-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi-1058015995.html
Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen çocuk gözaltına alındı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:54+0300
2022-06-27T22:54+0300
2022-06-27T22:55+0300
samsun
tüfek
türkiye
çocuk
gözaltı
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Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemede, 15 yaşındaki F.T'nin evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan 18 yaşındaki B.S., 16 yaşındaki Y.K. ve 15 yaşındaki S.D'ye isabet ettiği belirlendi.Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.
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samsun, tüfek, çocuk, gözaltı
Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
22:54 27.06.2022 (güncellendi: 22:55 27.06.2022) Abone ol
Samsun'un İlkadım ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen çocuk gözaltına alındı.
Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemede, 15 yaşındaki F.T'nin evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan 18 yaşındaki B.S., 16 yaşındaki Y.K. ve 15 yaşındaki S.D'ye isabet ettiği belirlendi.
Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.