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Yabancı uyruklu şahıs, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı
Yabancı uyruklu şahıs, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı
Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T23:14+0300
2022-06-27T23:14+0300
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rehine krizi
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Gaziantep İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı.Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve eşini öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korkulu anlar yaşattı.Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi.
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yabancı, gaziantep, islahiye, rehin, rehine, rehine krizi, rehin alma

Yabancı uyruklu şahıs, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

23:14 27.06.2022
© İHAGaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor.
Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA
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Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor.
Gaziantep İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı.
Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve eşini öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korkulu anlar yaşattı.
Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi.
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