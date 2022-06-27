https://tr.sputniknews.com/20220627/yabanci-uyruklu-sahis-esini-ve-2-cocugunu-rehin-aldi--1058016449.html

Yabancı uyruklu şahıs, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Yabancı uyruklu şahıs, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T23:14+0300

2022-06-27T23:14+0300

2022-06-27T23:14+0300

türkiye

yabancı

gaziantep

islahiye

rehin

rehine

rehine krizi

rehin alma

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Gaziantep İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı.Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve eşini öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korkulu anlar yaşattı.Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi.

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