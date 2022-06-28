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Abdulkadir Selvi: Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı dönemde, Erdoğan yeniden yükseliş sürecine girdi
Abdulkadir Selvi: Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı dönemde, Erdoğan yeniden yükseliş sürecine girdi
Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, anket şirketlerinin seçim sonuçlarına dair istatistiklerinin ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti ve "Enflasyonun yüzde... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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politika
ittifak
seçim
chp
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanlığı
erken seçim
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında siyasi partilerin oy oranlarındaki iniş çıkışları değerlendirdi."Siyasette ilginç bir gelişme gözlemleniyor. Hızlı yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Henüz siyasette tektonik bir kırılma yaşanıyor demek için erken. Bu süreç seçim kararının alınmasıyla birlikte hızlanabilir. Çünkü oylar belli isimler ve partiler etrafında toplanıyor" ifadelerine yer veren Selvi, yazısında şu şekilde devam etti.'Erdoğan yeniden yükselişte'"Ankete katılanların yüzde 40.2’si Recep Tayyip Erdoğan diyor. İkinci sırada ise yüzde 17.8’le Mansur Yavaş geliyor" diyen Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden yükselişe geçtiğini vurguladı:
https://tr.sputniknews.com/20220427/aksener-6-siyasi-parti-olarak-tum-farkliliklarimiza-ragmen-turkiye-icin-ortak-goruslerimiz-var-1055881614.html
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ittifak, seçim, chp, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, erken seçim

Abdulkadir Selvi: Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı dönemde, Erdoğan yeniden yükseliş sürecine girdi

10:02 28.06.2022 (güncellendi: 10:05 28.06.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, anket şirketlerinin seçim sonuçlarına dair istatistiklerinin ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti ve "Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı, ekonomi ve işsizliğin tartışmasız bir şekilde en önemli sorun olduğu bir dönemde Erdoğan, söz konusu cumhurbaşkanlığı seçimi olunca yeniden yükseliş sürecine girdi" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında siyasi partilerin oy oranlarındaki iniş çıkışları değerlendirdi.
"Siyasette ilginç bir gelişme gözlemleniyor. Hızlı yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Henüz siyasette tektonik bir kırılma yaşanıyor demek için erken. Bu süreç seçim kararının alınmasıyla birlikte hızlanabilir. Çünkü oylar belli isimler ve partiler etrafında toplanıyor" ifadelerine yer veren Selvi, yazısında şu şekilde devam etti.

"Küçük partilerden büyük partilere doğru bir yöneliş söz konusu. Vatandaş, oylarının zayi olmaması için belli partilerin etrafında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise aday ismi önplana çıkıyor. Adayın kim olacağı seçimin kaderini doğrudan etkileyecek. Çünkü halk nasıl bir cumhurbaşkanı görmek istiyorsa ona göre oy verecek. Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar’ın 13-24 Haziran tarihleri arasında 3100 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar içeriyor."

'Erdoğan yeniden yükselişte'

"Ankete katılanların yüzde 40.2’si Recep Tayyip Erdoğan diyor. İkinci sırada ise yüzde 17.8’le Mansur Yavaş geliyor" diyen Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden yükselişe geçtiğini vurguladı:

"Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı, ekonomi ve işsizliğin tartışmasız bir şekilde en önemli sorun olduğu bir dönemde Erdoğan, söz konusu cumhurbaşkanlığı seçimi olunca yeniden yükseliş sürecine girdi. Optimar’ın mayıs ayı anketi de Erdoğan’ın yükselişini ortaya koyuyordu."

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