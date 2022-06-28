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Fast food çalışanı, 'sandviçe fazla mayonez sıktı' diye müşteri tarafından öldürüldü
Fast food çalışanı, 'sandviçe fazla mayonez sıktı' diye müşteri tarafından öldürüldü
ABD'deki bir fast food restoranının çalışanı, sandviçine fazla mayonez koyulduğu gerekçesiyle yüzünden bir müşteri tarafından vurularak öldürüldü. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:46+0300
2022-06-28T15:47+0300
dünya
abd
sandviç
silahlı saldırı
fast food
restoran
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde yer alan bir benzin istasyonu içerisindeki fastfood restoranında mayonez yüzünden cinayet işlendi.Yerel medyaya konuşan restoran sahibi Willie Glenn,, müşterinin sandviçe fazladan mayonez konulmasından rahatsız olduğunu kaydetti.Glenn, "İnanın ya da inanmayın, sandviçinde çok fazla mayonez vardı. Bu yüzden gerginliği tırmandırmaya karar verdi ve işte o zaman kıyamet koptu” dedi.Olay yaşandığında söz konusu çalışanın beş yaşındaki oğlunun da mağazanın içinde olduğu belirtildi.Restoran yöneticisi ateşe karşılık verse de şüpheli müşteri olay yerinden kaçtı.Glenn, “Dünyanın, özellikle gençlerimizin ne hale geldiğini anlamıyorum. Herkes çok gergin. Herkes silah taşımak istiyor. Herkes birini silahla korkutmak istiyor. Bu gerçekten korkutucu" ifadelerini kullandı.Olaya dair 36 yaşındaki bir erkek şüpheli yakalandı. Tutuklanan kişinin ismi belirtilmedi.
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abd, sandviç, silahlı saldırı, fast food, restoran

Fast food çalışanı, 'sandviçe fazla mayonez sıktı' diye müşteri tarafından öldürüldü

15:46 28.06.2022 (güncellendi: 15:47 28.06.2022)
© REUTERS / Thomas WhiteSosisli sandviç
Sosisli sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / Thomas White
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ABD'deki bir fast food restoranının çalışanı, sandviçine fazla mayonez koyulduğu gerekçesiyle yüzünden bir müşteri tarafından vurularak öldürüldü.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde yer alan bir benzin istasyonu içerisindeki fastfood restoranında mayonez yüzünden cinayet işlendi.
Yerel medyaya konuşan restoran sahibi Willie Glenn,, müşterinin sandviçe fazladan mayonez konulmasından rahatsız olduğunu kaydetti.
Glenn, "İnanın ya da inanmayın, sandviçinde çok fazla mayonez vardı. Bu yüzden gerginliği tırmandırmaya karar verdi ve işte o zaman kıyamet koptu” dedi.
Olay yaşandığında söz konusu çalışanın beş yaşındaki oğlunun da mağazanın içinde olduğu belirtildi.
Restoran yöneticisi ateşe karşılık verse de şüpheli müşteri olay yerinden kaçtı.
Glenn, “Dünyanın, özellikle gençlerimizin ne hale geldiğini anlamıyorum. Herkes çok gergin. Herkes silah taşımak istiyor. Herkes birini silahla korkutmak istiyor. Bu gerçekten korkutucu" ifadelerini kullandı.
Olaya dair 36 yaşındaki bir erkek şüpheli yakalandı. Tutuklanan kişinin ismi belirtilmedi.
yemek, paketlenmiş sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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