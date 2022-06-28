Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220628/hollandada-silahli-soygun-fuardan-mucevher-caldilar-1058050863.html
Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar
Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar
Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncular mücevherlerin sergilendiği alana balyozla... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:33+0300
2022-06-28T16:33+0300
dünya
hollanda
soygun
mücevher
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058049887_0:20:1164:675_1920x0_80_0_0_a2b06c344cf93b533d08b0a0d3205697.jpg
Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi. Maastricht'te her yıl düzenlenen ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. 4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı. 4 soyguncu işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, kaçan soyguncuları bulmak için ise çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220605/abdde-12-yasindaki-cocuk-benzin-istasyonuna-silahli-soygun-duzenledi-1057012805.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058049887_0:0:1164:874_1920x0_80_0_0_5ee47458439b3825c5a7af4804aaa7d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, soygun, mücevher

Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar

16:33 28.06.2022
© İHASilahlı soyguncular Hollanda'da düzenlenen fuardan mücevher çaldı
Silahlı soyguncular Hollanda'da düzenlenen fuardan mücevher çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncular mücevherlerin sergilendiği alana balyozla saldırıp birçok değerli parçayı çaldı.
Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi.
Maastricht'te her yıl düzenlenen ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.
4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı. 4 soyguncu işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.
Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, kaçan soyguncuları bulmak için ise çalışma başlatıldı.
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
DÜNYA
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, benzin istasyonuna silahlı soygun düzenledi
5 Haziran , 20:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала