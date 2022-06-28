https://tr.sputniknews.com/20220628/hollandada-silahli-soygun-fuardan-mucevher-caldilar-1058050863.html
Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar
Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar
Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncular mücevherlerin sergilendiği alana balyozla... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:33+0300
2022-06-28T16:33+0300
2022-06-28T16:33+0300
dünya
hollanda
soygun
mücevher
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Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi. Maastricht'te her yıl düzenlenen ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. 4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı. 4 soyguncu işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, kaçan soyguncuları bulmak için ise çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220605/abdde-12-yasindaki-cocuk-benzin-istasyonuna-silahli-soygun-duzenledi-1057012805.html
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hollanda, soygun, mücevher
Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar
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Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncular mücevherlerin sergilendiği alana balyozla saldırıp birçok değerli parçayı çaldı.
Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi.
Maastricht'te her yıl düzenlenen ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.
4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı. 4 soyguncu işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.
Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, kaçan soyguncuları bulmak için ise çalışma başlatıldı.