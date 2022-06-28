https://tr.sputniknews.com/20220628/hollandada-silahli-soygun-fuardan-mucevher-caldilar-1058050863.html

Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar

Hollanda'da silahlı soygun: Fuardan mücevher çaldılar

Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncular mücevherlerin sergilendiği alana balyozla... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T16:33+0300

2022-06-28T16:33+0300

2022-06-28T16:33+0300

dünya

hollanda

soygun

mücevher

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Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi. Maastricht'te her yıl düzenlenen ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. 4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı. 4 soyguncu işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, kaçan soyguncuları bulmak için ise çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220605/abdde-12-yasindaki-cocuk-benzin-istasyonuna-silahli-soygun-duzenledi-1057012805.html

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hollanda, soygun, mücevher