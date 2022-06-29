https://tr.sputniknews.com/20220629/ali-agaoglu-kalp-krizi-gecirdi-1058101080.html
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
Kalp krizi geçiren ve Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:49+0300
2022-06-29T16:49+0300
2022-06-29T16:49+0300
yaşam
ali ağaoğlu
istanbul
kalp krizi
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İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220506/eski-futbolcu-ersen-martin-kalp-krizi-gecirdi-1056149824.html
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ali ağaoğlu, istanbul, kalp krizi
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
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Kalp krizi geçiren ve Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.
İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.
Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.