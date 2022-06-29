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Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
Kalp krizi geçiren ve Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:49+0300
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yaşam
ali ağaoğlu
istanbul
kalp krizi
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İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220506/eski-futbolcu-ersen-martin-kalp-krizi-gecirdi-1056149824.html
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ali ağaoğlu, istanbul, kalp krizi

Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

16:49 29.06.2022
© AAAli Ağaoğlu
Ali Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Kalp krizi geçiren ve Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.
İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.
Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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