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Ankaragücü, Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez’i transfer etti
Ankaragücü, Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez’i transfer etti
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:00+0300
2022-06-29T01:01+0300
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Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve 'jeserodriguez' etiketiyle paylaştığı videoyla duyurdu.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.
https://tr.sputniknews.com/20220623/besiktas-gedson-fernandes-transferini-goruntulu-mesajla-duyurdu-1057847363.html
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ankaragücü, mke ankaragücü, transfer, süper lig, spor toto süper lig, futbol, jese rodriguez

Ankaragücü, Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez’i transfer etti

01:00 29.06.2022 (güncellendi: 01:01 29.06.2022)
© AAJese Rodriguez
Jese Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve 'jeserodriguez' etiketiyle paylaştığı videoyla duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.
Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.
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