https://tr.sputniknews.com/20220629/arda-turan-fatih-terim-beni-bir-tek-sen-gecebilirsin-dedi-1058081638.html

Arda Turan: Fatih Terim, 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi

Arda Turan: Fatih Terim, 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi

Arda Turan, teknik direktör olmak istediğini belirtti ve Fatih Terim'in kendisine yönelik "Beni bir tek sen geçebilirsin" dediğini ifade etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:13+0300

2022-06-29T10:13+0300

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spor

arda turan

galatasaray

fatih terim

futbol

teknik direktör

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Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Arda Turan, futbolu bırakmayı ve teknik direktör olmayı planladığını açıkladı. Galatasaray'da oynayamayacağı için Süper Lig'de bir kulüpte top koşturmak istemediğini kaydeden Arda Turan, gelecek hedefinin teknik direktörlük olduğunu ve ekibini toplamaya başladığını söyledi. TV 100'de gelecek planlaması hakkında konuşan Turan, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum" dedi.'Ekibimi topluyorum'Teknik direktörlükle ilgili Turan “Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard’ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid’den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum” diye konuştu.Sergen Yalçın Beşiktaş'a istediSergen Yalçın'ın kendisine Beşiktaş'a gelmesi için transfer teklifinde bulunduğunu söyleyen Arda Turan, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı" ifadelerine de yer verdi.'Barcelona'yı eleyebilirdik'Avrupa Ligi'nde Barcelona eşleşmesiyle ilgili konuşan Arda Turan, "Biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. Frenkie, Pedri, Gavi; bunlar gencecik çocuklar ve baskıda kırılabilirler. Ben, Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye mutlu olmak istemiyorum. Benim başarı standardım bu değil" dedi.'Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum'Fatih Terim ile arasında geçen bir konuşmadan bahseden Arda Turan, "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih Hoca'nın ağzından duyduğum için söylüyorum, 'Beni geçebilirsin' dedi. Onun için de deneyeceğim. 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi" ifadelerini kullandı.'Jübile falan istemiyorum'"Galatasaray’ın bazı yönetim kurulu, genel kurul üyeleri beni sevmiyormuş gibi hissediyorum" diyen Turan "Çok kötü bir şey. Ben, Galatasaray’ı hep seveceğim. Taraftar benim canım. Genel kurul beni sevmiyor, niye bilmiyorum, herhalde onlar da 13 milyon Euro kazandırdı. Galatasaray’ı sevmenin bu kadar suç olduğu bir hayat olabilir mi? Son 2 maçı Aslantepe’de bile izlemedim, futbolu bırakıyordum ben. Jübile falan istemiyorum. Nezaket istemiyorum, Galatasaray başarılı olsun" diye konuştu.'Arda Güler hepimizi birleştirdi'Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler hakkında konuşan Arda Turan, "Bir çocuğun, hepimizi birleştirmesi ne kadar güzel bir şey. Galatasaray olarak biz çok almak istemiştik Arda'yı, Fenerbahçe aldı. Büyük bir star olacak. Çok değerli bir kardeşimiz, ona çok fazla yük yüklemeyelim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/kitabinda-fatih-terim-icin-taktik-bilmiyor-diyen-pirlo-ne-yazdigimi-hatirlamiyorum-1057394149.html

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arda turan, galatasaray, fatih terim, futbol, teknik direktör