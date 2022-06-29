https://tr.sputniknews.com/20220629/birlesmis-milletler-19-milyon-yemenli-aclikla-karsi-karsiya-1058112494.html
Birleşmiş Milletler: 19 milyon Yemenli açlıkla karşı karşıya
Birleşmiş Milletler: 19 milyon Yemenli açlıkla karşı karşıya
Dünya Gıda Programı'nın yeterli fon alamadığını öne sürmesi ve yapılan yardımların askıya alınması sonucu milyonlarca Yemenli açlık riski altında. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T21:45+0300
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Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı bir rapor, 19 milyondan fazla Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun işgali altındaki Yemen'de BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı'nın (WHP) finansman yetersizliği nedeniyle 8 milyon insan için gıda erzaklarını karşılayamadığını açıkladı. OCHA, söz konusu kesinti sebebiyle beslenme yetersizliği çeken 50 binden fazla çocuğun tedavisinin Temmuz ayına kadar bekletilmesi gerekebileceğini, ayrıca 2,5 milyon çocuk ile 100 bin kadına sağlanan yardımların da askıya alınabileceğini belirtti.WFP, yeterli fon alamamasının gerekçesi olarak Ukrayna'da devam eden savaşı gösteriyor.BM ise Yemen'deki durumu "yedi yıllık savaşın en kötü insani krizi" olarak nitelendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/yemende-4-ayda-33-binden-fazla-kisi-goc-etmek-zorunda-kaldi--1055846483.html
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Birleşmiş Milletler: 19 milyon Yemenli açlıkla karşı karşıya
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Dünya Gıda Programı'nın yeterli fon alamadığını öne sürmesi ve yapılan yardımların askıya alınması sonucu milyonlarca Yemenli açlık riski altında.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı bir rapor, 19 milyondan fazla Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun işgali altındaki Yemen'de BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı'nın (WHP) finansman yetersizliği nedeniyle 8 milyon insan için gıda erzaklarını karşılayamadığını açıkladı. OCHA, söz konusu kesinti sebebiyle beslenme yetersizliği çeken 50 binden fazla çocuğun tedavisinin Temmuz ayına kadar bekletilmesi gerekebileceğini, ayrıca 2,5 milyon çocuk ile 100 bin kadına sağlanan yardımların da askıya alınabileceğini belirtti.
WFP, yeterli fon alamamasının gerekçesi olarak Ukrayna'da devam eden savaşı gösteriyor.
BM ise Yemen'deki durumu "yedi yıllık savaşın en kötü insani krizi" olarak nitelendiriyor.