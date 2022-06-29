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Birleşmiş Milletler: 19 milyon Yemenli açlıkla karşı karşıya
Birleşmiş Milletler: 19 milyon Yemenli açlıkla karşı karşıya
Dünya Gıda Programı'nın yeterli fon alamadığını öne sürmesi ve yapılan yardımların askıya alınması sonucu milyonlarca Yemenli açlık riski altında. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T21:45+0300
2022-06-29T21:45+0300
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Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı bir rapor, 19 milyondan fazla Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun işgali altındaki Yemen'de BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı'nın (WHP) finansman yetersizliği nedeniyle 8 milyon insan için gıda erzaklarını karşılayamadığını açıkladı. OCHA, söz konusu kesinti sebebiyle beslenme yetersizliği çeken 50 binden fazla çocuğun tedavisinin Temmuz ayına kadar bekletilmesi gerekebileceğini, ayrıca 2,5 milyon çocuk ile 100 bin kadına sağlanan yardımların da askıya alınabileceğini belirtti.WFP, yeterli fon alamamasının gerekçesi olarak Ukrayna'da devam eden savaşı gösteriyor.BM ise Yemen'deki durumu "yedi yıllık savaşın en kötü insani krizi" olarak nitelendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/yemende-4-ayda-33-binden-fazla-kisi-goc-etmek-zorunda-kaldi--1055846483.html
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yemen savaşı, yemen, bm, açlık

Birleşmiş Milletler: 19 milyon Yemenli açlıkla karşı karşıya

21:45 29.06.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIADBM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı
BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIAD
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Dünya Gıda Programı'nın yeterli fon alamadığını öne sürmesi ve yapılan yardımların askıya alınması sonucu milyonlarca Yemenli açlık riski altında.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı bir rapor, 19 milyondan fazla Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun işgali altındaki Yemen'de BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı'nın (WHP) finansman yetersizliği nedeniyle 8 milyon insan için gıda erzaklarını karşılayamadığını açıkladı. OCHA, söz konusu kesinti sebebiyle beslenme yetersizliği çeken 50 binden fazla çocuğun tedavisinin Temmuz ayına kadar bekletilmesi gerekebileceğini, ayrıca 2,5 milyon çocuk ile 100 bin kadına sağlanan yardımların da askıya alınabileceğini belirtti.
WFP, yeterli fon alamamasının gerekçesi olarak Ukrayna'da devam eden savaşı gösteriyor.
BM ise Yemen'deki durumu "yedi yıllık savaşın en kötü insani krizi" olarak nitelendiriyor.
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