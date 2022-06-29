Cüneyt Arkın'ın adı, Beşiktaş'ta evinin bulunduğu sokak ve bir kültür merkezine verilecek

"Bugün, hepimiz için, Türk milleti için çok acı bir gün. Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, bizim Levent mahallesinden, Akat mahallesinden komşumuz. Kendisiyle sürekli görüşür, anılarını dinler, onunla değerlendirirdik. Gerçekten hem yaşattıklarıyla hem de sinemada hayat verdiği karakterlerle yaşamaya devam edecek. Ve onun o değerlerini, anılarını hem komşumuz olması hasebiyle hem çok önemli bir sanatçı olması hasebiyle Beşiktaş’ta yaşatacağız. Ailesine burada taziye ziyaretinde bulunduk. Yaşadığı sokağın adını Cüneyt Arkın Sokağı olarak değiştireceğiz ve bir kültür merkezimize usta sanatçımızın ismini vereceğiz. Ben, bu vesileyle hem ailesine sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun."