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Cüneyt Arkın'ın adı, Beşiktaş'ta evinin bulunduğu sokak ve bir kültür merkezine verilecek
Cüneyt Arkın'ın adı, Beşiktaş'ta evinin bulunduğu sokak ve bir kültür merkezine verilecek
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın adının, yaşadığı sokağa ve bir kültür merkezine verileceğini... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T17:37+0300
2022-06-29T17:39+0300
beşiktaş
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Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, vefatından önce Cüneyt Arkın’la sürekli görüştüğünü ve anılarını dinlediğini belirtti.Akpolat, şunları söyledi:Cenaze programıCüneyt Arkın için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Cüneyt Arkın’ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220629/cuneyt-arkinin-oglu-murat-arkin-herkesi-bir-araya-getiren-birlestirici-bir-unsur-oldu-1058090535.html
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Cüneyt Arkın'ın adı, Beşiktaş'ta evinin bulunduğu sokak ve bir kültür merkezine verilecek

17:37 29.06.2022 (güncellendi: 17:39 29.06.2022)
© AAYeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın adının, yaşadığı sokağa ve bir kültür merkezine verileceğini açıkladı.
Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, vefatından önce Cüneyt Arkın’la sürekli görüştüğünü ve anılarını dinlediğini belirtti.
Akpolat, şunları söyledi:
"Bugün, hepimiz için, Türk milleti için çok acı bir gün. Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, bizim Levent mahallesinden, Akat mahallesinden komşumuz. Kendisiyle sürekli görüşür, anılarını dinler, onunla değerlendirirdik. Gerçekten hem yaşattıklarıyla hem de sinemada hayat verdiği karakterlerle yaşamaya devam edecek. Ve onun o değerlerini, anılarını hem komşumuz olması hasebiyle hem çok önemli bir sanatçı olması hasebiyle Beşiktaş’ta yaşatacağız. Ailesine burada taziye ziyaretinde bulunduk. Yaşadığı sokağın adını Cüneyt Arkın Sokağı olarak değiştireceğiz ve bir kültür merkezimize usta sanatçımızın ismini vereceğiz. Ben, bu vesileyle hem ailesine sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun."

Cenaze programı

Cüneyt Arkın için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Cüneyt Arkın’ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Murat Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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