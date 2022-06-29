https://tr.sputniknews.com/20220629/hande-firat-kovid-19a-yakalandi-megerse-son-gunlerde-hasta-sayisinda-bir-miktar-artis-varmis-1058081053.html

Hande Fırat Kovid-19'a yakalandı: 'Meğerse son günlerde hasta sayısında bir miktar artış varmış'

Hande Fırat Kovid-19'a yakalandı: 'Meğerse son günlerde hasta sayısında bir miktar artış varmış'

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bugünkü köşesinde Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Fırat, Kovid-19 olduğunu NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T09:54+0300

2022-06-29T09:54+0300

2022-06-29T09:58+0300

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs

salgın

hande fırat

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Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat bugün kaleme aldığı yazısında koronavirüse yakalandığını duyurdu.Fırat, "Pazartesi sabah 07.00’de uyanıp rutin hayatıma başladım. Akşam da Gece Görüşü Programı’nı yaptım. Sesimde hafif bir bozulma dışında hiçbir şikâyetim yoktu. Akşamüstü Cumhurbaşkanlığı’na gidip testimi yaptırdım. Salı sabahı 06.30’da uyanıp kendimi iyi hissederek valizimi hazırladım. Tam havalimanına girmek üzereyken telefonum çaldı: 'Hande Hanım testiniz maalesef pozitif çıktı' sözlerinin ardından arabayı durdurdum. 'Emin misiniz? Yani gelemiyor muyum?' diye sordum. Benim ve Osman Gökçek’in testinin pozitif olması sebebiyle ziyarete katılamayacağımız söylendi. Kısacası adayı terk eden biz olduk" dedi.Fırat, Bilim Kurulu Üyesi Sevgili Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz ile konuşmasını da aktardı. Hande Fırat, Kayıpmaz'ın, "Hasta sayısında bir miktar artış olsa da hastaların çok büyük çoğunluğunun aşılar sayesinde hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani şu an hastane ve yoğun bakım yatışlarına yansıyan bir durum oluşmamıştır" dediğini de ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220628/saglik-bakanligi-haftalik-kovid-19-verilerini-acikladi-vaka-sayisi-yuzde-50-artti-1058037907.html

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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, salgın, hande fırat