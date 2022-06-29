https://tr.sputniknews.com/20220629/iran-g7-zirvesi-sonuc-bildirgesinin-iran-aleyhindeki-kisimlarini-kinadi-1058073567.html
İran, G7 zirvesi sonuç bildirgesinin İran aleyhindeki kısımlarını kınadı
İran, G7 zirvesi sonuç bildirgesinin İran aleyhindeki kısımlarını kınadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Almanya'daki G7 zirvesinin sonuç bildirgesine tepki göstererek, İran aleyhindeki kısımları kınadıklarını... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T00:54+0300
2022-06-29T00:54+0300
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İran’ın resmi ajansı İRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Almanya'daki G7 zirvesinin son açıklamasına tepki gösterdi.Almanya'daki G7 zirvesinin sonuç bildirgesine tepki gösteren Kenani, "G7 liderlerinin sonuç bildirgesinin İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki kısımlarını şiddetle kınıyoruz." dedi.Kenani, G7 bildirisinin, ABD'nin nükleer anlaşmayı ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararını ihlalini ve İran halkına karşı azami yasa dışı yaptırımlar dayatmasını kasten görmezden geldiğini ileri sürdü.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani açıklamasını şöyle sürdürdü:G7 bildirgesinde İran vurgusuİran'ın nükleer programına da yer verilen G7 bildirgesinde, "İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesi gerektiğine ilişkin açık taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. İran'ın nükleer programını kısıtlamanın en iyi yolu diplomatik bir çözüm olmaya devam ediyor" denilmişti.
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İran, G7 zirvesi sonuç bildirgesinin İran aleyhindeki kısımlarını kınadı
00:54 29.06.2022 (güncellendi: 00:55 29.06.2022) Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Almanya'daki G7 zirvesinin sonuç bildirgesine tepki göstererek, İran aleyhindeki kısımları kınadıklarını bildirdi.
İran’ın resmi ajansı İRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Almanya'daki G7 zirvesinin son açıklamasına tepki gösterdi.
Almanya'daki G7 zirvesinin sonuç bildirgesine tepki gösteren Kenani, "G7 liderlerinin sonuç bildirgesinin İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki kısımlarını şiddetle kınıyoruz." dedi.
Kenani, G7 bildirisinin, ABD'nin nükleer anlaşmayı ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararını ihlalini ve İran halkına karşı azami yasa dışı yaptırımlar dayatmasını kasten görmezden geldiğini ileri sürdü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Açıklamayı yayınlayanlar, İran halkına yönelik yasa dışı sınır ötesi yaptırımlar politikasını sürdürerek veya buna karşı eylemsizlik göstererek mevcut çatışmanın oluşmasında en büyük paya sahip olup, çeşitli şekillerde ve kasıtlı olarak bu yanlış politikada ısrar etmeye devam etmektedirler."
G7 bildirgesinde İran vurgusu
İran'ın nükleer programına da yer verilen G7 bildirgesinde, "İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesi gerektiğine ilişkin açık taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. İran'ın nükleer programını kısıtlamanın en iyi yolu diplomatik bir çözüm olmaya devam ediyor" denilmişti.