https://tr.sputniknews.com/20220629/marmaristeki-orman-yanginindan-donen-arazoz-devrildi-4-isci-yarali-1058072888.html

Marmaris'teki orman yangınından dönen arazöz devrildi: 4 işçi yaralı

Marmaris'teki orman yangınından dönen arazöz devrildi: 4 işçi yaralı

Muğla'daki orman yangınından Kayseri'ye dönen arazözün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 4 orman işçisi yaralandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T00:19+0300

2022-06-29T00:19+0300

2022-06-29T00:20+0300

türkiye

muğla

kayseri

orman

arazöz

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangından döndüğü bildirilen Metin Billor (48) idaresindeki Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne ait 38 VZ 674 plakalı arazöz, Dinar-Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan orman işçileri Abdullah Doğan (37), Mustafa Akpınar (33) ile İsmail Tekik (28) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ile Dinar Orman İşletme Müdür Vekili Serdar Özel de kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan ile Öz Orman-İş Isparta Bölge Başkanı Süleyman Atasoy da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.Tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 orman işçisi, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kente getirilerek otele yerleştirildi.Kazada hasar gören arazöz ise kaza yerindeki incelemenin ardından Dinar Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine çekildi.

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