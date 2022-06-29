https://tr.sputniknews.com/20220629/scholz-ukraynaya-sunulacak-guvenlik-garantilerini-soran-muhabire-guldugu-icin-ozur-dilemeyecek-1058097072.html

Scholz, Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini soran muhabire güldüğü için özür dilemeyecek

Scholz, Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini soran muhabire güldüğü için özür dilemeyecek

Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann, Başbakan Olaf Scholz'un G7 zirvesindeki basın toplantısında Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerinin detayını... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T15:05+0300

2022-06-29T15:05+0300

2022-06-29T15:05+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

g7

ukrayna

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Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann, Başbakan Olaf Scholz'un G7 zirvesinde Polonya asıllı Deutsche Welle (DW) muhabiri Rosalia Romaniec'e verdiği tartışmalı yanıtla ilgili açıklamada bulundu.Romaniec'in G7 ülkelerinin Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya sunacağı güvenlik garantilerinin içeriğini dair bilgi verip veremeyeceği yönündeki sorusuna yanıt veren Scholz, gülerek "Evet bunu yapabilirim... Bu kadar" demişti.Hoffman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Scholz'un Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili benzer bir soruya daha uzun yanıt verdiğini söyledi.Sözcü, Scholz'un muhabirden özür dileyip dilemeyeceği sorusuna "Şansölye orada bir özürün gerekli olacağı görüşünde değil" yanıtını verdi.Almanya'nın Elmau kentinde düzenlenen ve dün sonra eren G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya desteğin devam edeceği belirtilerek "Ukrayna'ya gerektiği sürece finansal, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğiz" denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220628/g7-liderleri-rusyaya-karsi-yaptirimlar-gida-urunlerini-hedef-almayacak-1058045314.html

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