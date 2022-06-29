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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/scholz-ukraynaya-sunulacak-guvenlik-garantilerini-soran-muhabire-guldugu-icin-ozur-dilemeyecek-1058097072.html
Scholz, Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini soran muhabire güldüğü için özür dilemeyecek
Scholz, Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini soran muhabire güldüğü için özür dilemeyecek
Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann, Başbakan Olaf Scholz'un G7 zirvesindeki basın toplantısında Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerinin detayını... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T15:05+0300
2022-06-29T15:05+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
g7
ukrayna
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Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann, Başbakan Olaf Scholz'un G7 zirvesinde Polonya asıllı Deutsche Welle (DW) muhabiri Rosalia Romaniec'e verdiği tartışmalı yanıtla ilgili açıklamada bulundu.Romaniec'in G7 ülkelerinin Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya sunacağı güvenlik garantilerinin içeriğini dair bilgi verip veremeyeceği yönündeki sorusuna yanıt veren Scholz, gülerek "Evet bunu yapabilirim... Bu kadar" demişti.Hoffman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Scholz'un Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili benzer bir soruya daha uzun yanıt verdiğini söyledi.Sözcü, Scholz'un muhabirden özür dileyip dilemeyeceği sorusuna "Şansölye orada bir özürün gerekli olacağı görüşünde değil" yanıtını verdi.Almanya'nın Elmau kentinde düzenlenen ve dün sonra eren G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya desteğin devam edeceği belirtilerek "Ukrayna'ya gerektiği sürece finansal, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğiz" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220628/g7-liderleri-rusyaya-karsi-yaptirimlar-gida-urunlerini-hedef-almayacak-1058045314.html
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almanya, olaf scholz, g7, ukrayna

Scholz, Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini soran muhabire güldüğü için özür dilemeyecek

15:05 29.06.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann, Başbakan Olaf Scholz'un G7 zirvesindeki basın toplantısında Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerinin detayını soran muhabiri gülerek karşılaması ve yanıt vermemesi nedeniyle özür dilemeyeceğini belirtti.
Almanya Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann, Başbakan Olaf Scholz'un G7 zirvesinde Polonya asıllı Deutsche Welle (DW) muhabiri Rosalia Romaniec'e verdiği tartışmalı yanıtla ilgili açıklamada bulundu.
Romaniec'in G7 ülkelerinin Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya sunacağı güvenlik garantilerinin içeriğini dair bilgi verip veremeyeceği yönündeki sorusuna yanıt veren Scholz, gülerek "Evet bunu yapabilirim... Bu kadar" demişti.
Hoffman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Scholz'un Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili benzer bir soruya daha uzun yanıt verdiğini söyledi.
Sözcü, Scholz'un muhabirden özür dileyip dilemeyeceği sorusuna "Şansölye orada bir özürün gerekli olacağı görüşünde değil" yanıtını verdi.
Almanya'nın Elmau kentinde düzenlenen ve dün sonra eren G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya desteğin devam edeceği belirtilerek "Ukrayna'ya gerektiği sürece finansal, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğiz" denilmişti.
G7 ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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