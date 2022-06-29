https://tr.sputniknews.com/20220629/turkiyeden-abye-iltica-basvurulari-yuzde-47-artti-1058076800.html

Türkiye’den AB’ye iltica başvuruları yüzde 47 arttı

Türkiye’den AB’ye iltica başvuruları yüzde 47 arttı

Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) verilerine göre 2021’de Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları 2020’ye göre yüzde 47 arttı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T01:51+0300

2022-06-29T01:51+0300

2022-06-29T01:51+0300

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Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında geçen yıl 2020'ye göre yüzde 47'lik artış kaydedildi.DW Türkçe’nin haberine göre AB’ye iltica başvuruları savaşlar ve çatışmalardan dolaylı geçen yıl belirgin oranda arttı.EUAA, AB ülkelerine iltica başvurularının yaklaşık yüzde 30 artışla 648 bine yükseldiğini aktardı. En çok 117 bin kişiyle Suriyelilerin başvurduğu, onları 102 bin kişiyle Afganların izlediği bildirildi.Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvuruları 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 2019’da 26 bin 380’e ulaşmış, bu sayı pandemi koşullarının da etkisiyle 2020’de 16 bin 720’ye gerilemişti.Türkiye’den başvurup mülteci statüsü tanınanların sayısı 2020’ye göre yüzde 14’lük düşüşle 7 bin 910’a geriledi. Türkiye’den gelip iltica başvuruları reddedilenlerin sayısı 10 bin 460 olarak kaydedildi. Türkiye’den gelen başvuruları en çok reddeden ülke yüzde 52’yle Fransa oldu.Başvuruların yüzde 32'si Almanya'ya yapıldıAlmanya, hem dünyadan hem Türkiye’den en çok iltica başvurusu alan ülke oldu. Türkiye’den ilticaya başvuranların yüzde 32’si Almanya’ya başvurdu. Ülke toplamda da 191 bin başvuru aldı.

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