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https://tr.sputniknews.com/20220630/adanada-ekmek-4-lira-oldu-1058146089.html
Adana'da ekmek 4 lira oldu
Adana'da ekmek 4 lira oldu
Adana'da yarından itibaren 210 gram ekmek 4 TL'den satılacak. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T14:48+0300
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ekmek
adana
ekonomi
zam
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Adana Fırıncılar Odası'nın un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yaptığı zamla birlikte 3 liradan satılan 210 gram pide ve somun ekmek 4 TL oldu.Ekmek zammının 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220626/erzincanda-ekmek-4-tl-oldu-1057956645.html
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ekmek, adana, zam

Adana'da ekmek 4 lira oldu

14:48 30.06.2022 (güncellendi: 14:53 30.06.2022)
© İHAAydın'da ekmek zammı
Aydın'da ekmek zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA
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Adana'da yarından itibaren 210 gram ekmek 4 TL'den satılacak.
Adana Fırıncılar Odası'nın un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yaptığı zamla birlikte 3 liradan satılan 210 gram pide ve somun ekmek 4 TL oldu.
Ekmek zammının 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Aydın'da ekmek zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
EKONOMİ
Erzincan'da ekmek 4 TL oldu
26 Haziran , 12:37
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