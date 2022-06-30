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https://tr.sputniknews.com/20220630/cumhurbaskani-erdogan-ispanyadan-ayrildi-1058162563.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 18.15'te İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T18:33+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanyol yetkililerin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Madrid'den ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/cumhurbaskani-erdoganin-ispanyaya-gittigi-ucakta-yeni-ibare-republic-of-turkiye-1058065597.html
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madrid, nato, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı

18:33 30.06.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki Republic of Turkey yazısının Republic of Türkiye olarak değiştirildiği görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 18.15'te İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanyol yetkililerin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Madrid'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki Republic of Turkey yazısının Republic of Türkiye olarak değiştirildiği görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'ya gittiği uçakta yeni ibare: 'Republic of Türkiye'
28 Haziran , 21:22
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