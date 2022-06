https://tr.sputniknews.com/20220630/cumhurbaskani-erdogan-ukraynada-kalici-ateskes-icin-girisimler-yogunlasmali-1058157023.html

Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimizi denge politikası üzerinden yürütmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusuna verilen sözlerin uygulanması gerektiğini belirterek, İsveç, Türkiye ve Finlandiya... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile temas halinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru ile ilgili plana dair ayrıntıları katılımcı ülkelerle paylaştığını bildirdi. Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz var, siyaseti kavga değil denge politikası üzerinden yürütmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusuna verilen sözlerin uygulanması gerektiğini belirterek, "Oyalamaya tahammülümüz yok. İsveç ve Finlandiya'ya davet bir başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin tutulmasıdır. Uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz" diye konuştu.Erdoğan, "Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir" dedi.Erdoğan, "NATO’nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır" şeklinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Müttefikler olarak terörle ilgili tutarlı adımlar atmamız şart. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke eden bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmadı. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu sürecinde yaşananlar Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan muhtırayı, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Bu bir başlangıçtır. Bundan sonrası süreçte kayıtlı hususların uygulamasını takip edip adım atacağız.Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu mücadele sonrası elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtıra ile Türkiye PKK ve uzantılarıyla tam işbirliği, dayanışma, PYD, YPG'ye destek sağlamama taahhüdü.'İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi'Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere, daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. Finlandiya ve İsveç, AB güvenlik mekanizmalarına ülkemizin en geniş katılımını destekleyeceğini beyan etmiştir. Türkiye'nin dile getirdiği hassasiyetlerimizin tamamı üçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi.Zirve kapsamında birçok hükümet lideriyle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. İkili gündemimizdeki konuları farklı yönleriyle değerlendirdik. Zirve ile Türkiye'nin NATO'nun geleceğinde de söz sahibi olacağı görülmüştür. Biz NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı katkıyı bekliyoruz.Tahıl koridoruGerek Sayın Putin ile gerek Sayın Zelenski ile telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Başlamış olan bir yol haritamız var. Bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bölgede 20'ye yakın gemimiz var. Ürünlerin tahliyesini ve üçüncü ülkelere naklini sağlamaya devam edeceğiz.ABD'den F-16 talebiParlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Sayın Başkan (Biden) elinden gelen adımları atacağını söyledi. Geçen hafta geniş bir ekip Amerika'daydı. Gerek Cumhuriyetçiler gerek Demokratlar'la görüşmeler yaptılar. Biden ile dün yaptığı görüşmeden sonra heyetlerimizi göndereceğiz.Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerlerine düşen görevi yerine getirecek. Bu görevlerini yerine getirmeleri halinde bunu parlamentomuza göndeririz. Yerine getirmezlerse parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Bu iş öyle süreci çok çabuk işleyen, 'ben istedim oldu' gibi bir süreç değil. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri bitirmeleri lazım.'Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimizi denge politikası üzerinden yürütmek istiyoruz'Oluşan bir hukuk var. Bizim Rusya ile ikili ilişkilerimiz var bunun yanında Ukrayna ile de ikili ilişkilerimiz var. Biz siyaseti denge politikaları üzerinden yürütmek istiyoruz. Kavga politikaları üzerinden değil. Nükleer enerji santralimizi Rusya ile birlikte yapıyoruz. Bunları bir kenara koyamayız.Denge politikasının, diplomasiyi şartlarına göre işletmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Yoğun bir şekilde Putin ve Zelenski ile görüşmelerimi devam ettiriyorum. Bunlardan netice alacağımıza inanıyorum.Yunanistan ile adalar gerilimiYunanistan'ın malum, son dönemlerdeki tutumu siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Son dönemde özellikle kendisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Bundan böyle aramızdaki ilişkileri ikili yapalım üçüncü kişileri aramıza sokmayalım dedim. Buna rağmen Amerika'da yaptığı konuşmada bu anlaşmamızı tamamen tersine dönüştürdü. Davos'ta da aynısını yaptı. Bir taraftan adalara, adacıklara özel ziyaretler yapıp silahlandırmaya gitmek gibi bir gayretin içine girdi. Lozan ve Paris anlaşmalarına göre bu adaları silahlandıramazsınız. Yunanistan böyle bir adımın içerisine girdi. ABD'nin Yunanistan'da üs kurma olayları sorulduğu zaman alınan cevap, Rusya'ya karşı olduğu. Benim halkım bunları pek yutmuyor. Biz barışın egemen olduğu bir dünyayı tesis edeceksek bu adımlar neden atılıyor. Buna olumlu bakmıyoruz. Bunu yaptığımız ikili görüşmelerde liderlere söyledik.Muhalefet her zaman siyaha beyaz beyaza siyah der. Türkiye muhalefeti böyledir. Bütün belgeler ortaya konuluyor. Dünyanın bu olaya nasıl baktığı belli. Burada attığımız adımlar, ilgi uyandırdığı gibi liderler tarafından takdirle karşılandı. Terörle mücadelemizin Türkiye dışındaki ayaklarını kendilerine belgelerle takdim ettik. Bunları izledikten sonra çok daha iyi anlayacaklar.İsveç 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi bunu 73'e çıkardılar, müzakereler esnasında. Bakalım bu sözü yerine getirecekleri mi, takipçisi olacağız.'CAATSA konusu gündeme gelmedi'Bu görüşmelerde CAATSA konusu gündeme gelmedi ama dışişleri bakanlarımızın yaptığı görüşmelerde olumlu gelişmeler var.Ben bana verilen söze bakıyorum. Söz yerine gelmezse sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Siz teröristleri vereceğinizi söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Bu yerine gelmezse Türkiye'de verilen söz neyse onu tutar. İsveç de Finlandiya da sözünü tutacak.Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor. Bu anneler kaçırılan evlatlarını bekliyor. Bu evlatlarını kaçıran PKK'lılar HDP'liler YPG'liler bunları özgürlük adına mı yapıyorlar? Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Çocuklar dağlara kaçırılıyor. Boyları kadar silahlarla eğitim yaptırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti?Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Anlayacakları dilden operasyon yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübeye sahiptir.Siyasette dün dündür bugün bugün. 24 saatte siyasette çok şey değişir. Türkiye-ABD ilişkileri çok çok eski. Ben başbakan olmadan önce Sayın Bush ile bir süreç başlattım. İyi ve kötü günler oldu ama Türkiye-ABD ilişkileri yolunda devam etti.Şu anda burada bir çelişki var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler her iki taraftan da belirli bir desteği almak gerekiyor. Ama Sayın Biden kendinden emin.

