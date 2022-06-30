https://tr.sputniknews.com/20220630/ito-baskani-avdagic-asgari-ucretteki-kayip-telafi-edilmeli-1058159409.html

İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli

İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılması beklenen ara zamma ilişkin olarak "Asgari ücretin iyileştirilmesi gerektiğini... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T17:23+0300

2022-06-30T17:23+0300

2022-06-30T17:23+0300

ekonomi

şekib avdagiç

istanbul ticaret odası (ito)

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

geçim

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılması beklenen ara zamma ilişkin "Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli" dedi.Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç gelişen hayat şartları dikkate alındığını çalışanların kayıplarının söz konusu olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın, ücretli kesimin hayat şartları karşısında kayıplarının telafi etmek konusunda çalışanlarınımızın yanında olduğumuzu söylemek isterim" dedi.Bugün belirlenecek rakamların, kayıpları telafi edecek bir rakam olmasını umduklarını aktaran Avdagiç, "Umuyoruz ki bugün açıklanacak kayıpları telafi edecek. Buna bağlı olarak da vergi dilimlerinin ve işverene gelen yüklerin optimizasyonu açısından da bir düzenleme her iki tarafı için de hayırlı olur" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220630/asgari-ucrette-karar-gunu-zam-oraninin-bugun-belli-olmasi-bekleniyor-1058127902.html

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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, geçim