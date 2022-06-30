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İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli
İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılması beklenen ara zamma ilişkin olarak "Asgari ücretin iyileştirilmesi gerektiğini... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T17:23+0300
2022-06-30T17:23+0300
2022-06-30T17:23+0300
ekonomi
şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito)
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
geçim
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılması beklenen ara zamma ilişkin "Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli" dedi.Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç gelişen hayat şartları dikkate alındığını çalışanların kayıplarının söz konusu olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın, ücretli kesimin hayat şartları karşısında kayıplarının telafi etmek konusunda çalışanlarınımızın yanında olduğumuzu söylemek isterim" dedi.Bugün belirlenecek rakamların, kayıpları telafi edecek bir rakam olmasını umduklarını aktaran Avdagiç, "Umuyoruz ki bugün açıklanacak kayıpları telafi edecek. Buna bağlı olarak da vergi dilimlerinin ve işverene gelen yüklerin optimizasyonu açısından da bir düzenleme her iki tarafı için de hayırlı olur" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/asgari-ucrette-karar-gunu-zam-oraninin-bugun-belli-olmasi-bekleniyor-1058127902.html
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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, geçim
İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılması beklenen ara zamma ilişkin olarak "Asgari ücretin iyileştirilmesi gerektiğini işveren tarafından dile getiren ilk kurumlardan biri İTO oldu. Kamu ve özel sektörün beraberce taşın altına elimizi sokmamız gerektiğini açıkladık" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılması beklenen ara zamma ilişkin "Asgari ücretteki kayıp telafi edilmeli" dedi.
Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç gelişen hayat şartları dikkate alındığını çalışanların kayıplarının söz konusu olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın, ücretli kesimin hayat şartları karşısında kayıplarının telafi etmek konusunda çalışanlarınımızın yanında olduğumuzu söylemek isterim" dedi.
Bugün belirlenecek rakamların, kayıpları telafi edecek bir rakam olmasını umduklarını aktaran Avdagiç, "Umuyoruz ki bugün açıklanacak kayıpları telafi edecek. Buna bağlı olarak da vergi dilimlerinin ve işverene gelen yüklerin optimizasyonu açısından da bir düzenleme her iki tarafı için de hayırlı olur" değerlendirmesini yaptı.