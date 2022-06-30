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Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde fenalaştı
Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde fenalaştı
Müjdat Gezen, hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde fenalaştı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:08+0300
2022-06-30T15:20+0300
cüneyt arkın
yaşam
müjdat gezen
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Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ın naaşı Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi.Habertürk’ün aktardığına göre, Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Müjdat Gezen yaşanan izdiham nedeniyle fenalaştı. Geçen günlerde koronavirüsü atlatan Gezen'in, daha sonra kalabalıktan uzaklaşmak adına camiden ayrıldığı ve otomobiline yöneldiği öğrenildi.'Tabutun başında bekleme yapmayalım'Cenaze töreninde skandal görüntüler de yaşandı. Arkın'ın cenazesinde selfie çeken ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek isteyenlere tepki gösterildi.Tabutun önünde video çekerek, dua edecek kişilere engel olanlara cami imamı da, "Tabutun başında bekleme yapmayalım. Yürürken de duamızı yapabiliriz" diyerek, ricada bulundu.Usta oyuncunun ardından üzüntüsünü ifade eden tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 3 gün önce konuştuklarını ve Arkın'ın "Nefes almakta zorlanıyorum" dediğini belirtti.Gezen, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim" dedi.Müjdat Gezen, Arkın'ın son yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda üç oyunda sahne aldığını hatırlatarak, "Hiç tiyatroda oynamamıştı. Hastalanınca morali bozulmuştu. 'Ben seni sahneye çıkaracağım' dedim. 62 senelik sahne hayatımda hiç bu kadar çok alkış alan birine rastlamadım. İnsanlar onu sevdi. Üç oyunda birden beraber oynadık. Çok güzel günlerimiz oldu. Türk Sineması'nın da, Türk halkının da başı sağ olsun. Allah geride kalanlara ömürler versin" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/cuneyt-arkin-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1058132813.html
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cüneyt arkın, müjdat gezen

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde fenalaştı

15:08 30.06.2022 (güncellendi: 15:20 30.06.2022)
© AA / Ahmet Bolat Müjdat Gezen
Müjdat Gezen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA / Ahmet Bolat
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Müjdat Gezen, hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde fenalaştı.
Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ın naaşı Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Habertürk’ün aktardığına göre, Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Müjdat Gezen yaşanan izdiham nedeniyle fenalaştı. Geçen günlerde koronavirüsü atlatan Gezen'in, daha sonra kalabalıktan uzaklaşmak adına camiden ayrıldığı ve otomobiline yöneldiği öğrenildi.

'Tabutun başında bekleme yapmayalım'

Cenaze töreninde skandal görüntüler de yaşandı. Arkın'ın cenazesinde selfie çeken ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek isteyenlere tepki gösterildi.
Tabutun önünde video çekerek, dua edecek kişilere engel olanlara cami imamı da, "Tabutun başında bekleme yapmayalım. Yürürken de duamızı yapabiliriz" diyerek, ricada bulundu.
Usta oyuncunun ardından üzüntüsünü ifade eden tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 3 gün önce konuştuklarını ve Arkın'ın "Nefes almakta zorlanıyorum" dediğini belirtti.
Gezen, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim" dedi.
Müjdat Gezen, Arkın'ın son yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda üç oyunda sahne aldığını hatırlatarak, "Hiç tiyatroda oynamamıştı. Hastalanınca morali bozulmuştu. 'Ben seni sahneye çıkaracağım' dedim. 62 senelik sahne hayatımda hiç bu kadar çok alkış alan birine rastlamadım. İnsanlar onu sevdi. Üç oyunda birden beraber oynadık. Çok güzel günlerimiz oldu. Türk Sineması'nın da, Türk halkının da başı sağ olsun. Allah geride kalanlara ömürler versin" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
YAŞAM
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor
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